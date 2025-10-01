Страна является главной мишенью Китая, который негласно поддерживает РФ.

Тайвань стал крупнейшим импортером российского нефтепродукта (лигроина) в мире, несмотря на то, что он считает себя союзником Украины. В первой половине этого года остров импортировал сырых нефтепродуктов из России на сумму 1,3 млрд долларов, несмотря на присоединение к санкциям против Москвы, пишет The Guardian.

В общем среднемесячный импорт российского лигроина на остров вырос почти в шесть раз с 2022 года. По сравнению с первой половиной 2024 года, импорт нефтепродукта на Тайвань только в этом году вырос на 44%.

Напомним, после полномасштабного вторжения России против Украины в 2022 году Тайвань присоединился к международным санкциям против Москвы. Он также ввел экспортный контроль, чтобы предотвратить использование высокотехнологичного оборудования острова российскими военными.

На дипломатическом уровне страна регулярно заявляет о своей поддержке Украины в войне с Россией. Но несмотря на присоединение к другим санкциям против РФ, Тайвань, который преимущественно зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей, не ввел ограничений на закупку российского ископаемого топлива.

Поэтому суммарно с февраля 2022 года остров импортировал 6,8 млн тонн российского лигроина на сумму 4,9 млрд долларов, что составляет 20% от общего объема экспорта этого нефтепродукта из России.

Тайвань обеспечивает свою энергетику на 97% за счет импорта, что эксперты определяют как ключевую уязвимость в случае конфликта с Китаем, который считает остров частью своей территории и не исключает применение силы.

Многие аналитики сравнивают планы России в отношении Украины с планами Китая в отношении Тайваня.

Справка УНИАН. Лигроин - продукт переработки нефти, используемый для производства химических веществ, необходимых для полупроводниковой промышленности и электронных компонентов, которые составляют основу экономики Тайваня, а также жизненно важны для мировой промышленности.

Из-за необходимости переориентироваться с рынка ЕС на другие направления, Россия постепенно оказывается в энергетической зависимости от Китая. Только в 2025 году доходность от продажи газа для РФ должна сократиться почти на 40%.

Цены на "голубое топливо" для Китая будут ниже, чем для Европы и Турции. Следует отметить, что переориентация на Поднебесную не смогла компенсировать потерю для "Газпрома" большинства европейских газовых рынков.

Между тем совет Евразийской экономической комиссии, членом которой является и Россия, временно ввел нулевые ставки ввозной пошлины на бензин. Такой ход упрощает импорт топлива для РФ на фоне бензинового кризиса после введения действенных санкций со стороны украинских беспилотников против нефтеперерабатывающих заводов агрессора.

