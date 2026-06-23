В Европе набирают популярности 'солнечные' заборы: 'плюсы' и 'минусы' решения

Домохозяйства продолжают инвестировать в возобновляемые источники энергии на фоне конфликта с Ираном.

Европейцы превращают свои садовые заборы в мини-солнечные электростанции. Солнечная энергия защищает Европу от непосильных расходов на ископаемое топливо на фоне войны с Ираном, пишет издание euronews.

Согласно анализу SolarPower Europe, использование солнечного света для выработки электроэнергии уже сэкономило Европе 12,8 миллиарда евро за счет сокращения импорта газа - в среднем 136 млн евро в день.

Всплеск интереса к солнечной энергии в Европе

В Германии компания Enpal BV, занимающаяся возобновляемой энергетикой, зафиксировала рост запросов на солнечные панели на 30% после начала войны на Ближнем Востоке, а производитель солнечных панелей 1KOMMA5° GmbH также сообщил о почти двукратном росте интереса к солнечной энергии.

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Британская энергетическая компания EON зафиксировала рост интереса к солнечной энергии на 23% в период с 23 февраля по 1 марта, а затем – ещё на 63% в период со 2 по 8 марта.

Плюсы и минусы "солнечных заборов

В компании Jacksons Fencing, которая продает заборы, оснащенные солнечными панелями, сообщили, что "солнечные" заборы позволяют максимально эффективно использовать земельный участок, сочетая "физическую границу с производством возобновляемой энергии".

Одно из главных преимуществ – такие заборы избавляют от необходимости в дорогостоящих монтажных работах, для которых часто требуются строительные леса. "Солнечные" заборы также экономят место, что идеально подходит для домовладельцев, у которых площадь крыши ограничена или она не подходит для установки панелей. Эти футуристические заборы также можно расширять постепенно, что позволяет европейцам устанавливать панели по мере необходимости, а не все сразу.

Однако из-за вертикального расположения панели улавливают меньше солнечного света, чем на крышах. По данным компании Bluetti Power, в оптимальных условиях "солнечный" забор может генерировать от 100 до 150 ватт на погонный метр. Для стены длиной 10 метров это может означать примерно от 1 до 1,5 кВт мощности. При примерно пяти часах пиковой солнечной активности это позволит генерировать от 5 до 7,5 киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии в день. При этом средняя бытовая солнечная электростанция обычно вырабатывает 2 кВт·ч электроэнергии в день.

Немецкая компания Next2Sun, специализирующаяся на солнечной энергетике, реализовала 479 проектов по установке солнечных заборов в шести европейских странах, общая протяженность которых составляет около 10 км. По данным компании, вертикальные фотоэлектрические системы (ФЭС) могут стоить всего 250 евро, однако цены могут быть выше, если домовладельцы предпочитают более естественный дизайн, но затраты окупаются в течение восьми лет.

Ранее УНИАН писал, какие солнечные панели самые лучшие.

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