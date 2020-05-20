Рада одобрила законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

К моменту запуска новой модели рынка электроэнергии дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» составила 30,9 млрд грн.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2390 «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)» в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, принятие предлагаемых изменений в Кодекс Украины по вопросам банкротства обеспечит возможность своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности на Оптовом рынке электрической энергии, определенных законопроектом «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии», направленных на полное погашение задолженности на рынке, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала парламент ускорить принятие законопроектов, которые помогут обеспечить погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также создадут условия для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии.

По состоянию на 1 июля 2019 года, к моменту запуска новой модели рынка электроэнергии, дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» составила 30,9 млрд грн, а кредиторская задолженность – 28,1 млрд грн. Основными причинами возникновения таких долгов были «ручное управление» и административное влияние государственных органов на участников оптового рынка электроэнергии в течение последних 20 лет.