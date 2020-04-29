Новый энергорынок: дорогое солнце вместо дешевых угля и атома

В солнечные апрельские дни рекордная генерация электроэнергии из возобновляемых источников, прежде всего солнца, впервые стала вытеснять с рынка Украины электроэнергию, производимую угольными и атомными электростанциями. В отдельные часы имеющие приоритет в отпуске электроэнергии в сеть солнечные электростанции генерировали почти четверть от всего электричества в стране.

На первый взгляд, это прекрасный шаг на встречу экологически чистому и безопасному будущему страны, которая имеет огромный потенциал жить за счет неисчерпаемой энергии солнца и ветра.

Но, к сожалению, в украинских реалиях новая тенденция на рынке электроэнергии подвергает финансовую и функциональную стабильность энергосистемы страны большому риску. Дело в том, что согласно действующему законодательству электроэнергия из возобновляемых источников для потребителей в разы выше, чем электроэнергия, производимая традиционной энергетикой.

«Зеленые» вытеснили работу угольных теплоэлектростанций, а также обвалили цену для угольных ТЭС, «Энергоатома» и других производителей, работающих на рынке. На бизнес "зеленых" такая ценовая ситуация никак не повлияла, ведь им отдельным платежом доплачивается к их "зеленому" тарифу четыре-пять гривен за киловатт-час», - обозначил проблему глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Таким образом, с рынка вытесняется не только загрязняющая окружающую среду угольная энергетика, но и нейтральная, и при этом самая дешевая электроэнергия, произведенная государственным предприятием «Энергоатом» по цене 70 копеек за киловатт-час.

Это значит, что граждане должны готовиться платить за электричество больше: если не дойдет до повышения тарифов в платежках, то рост цен на товары и услуги, за счет подорожавшего для промышленности и сферы услуг электротарифа – будет обеспечен.

Отключение атомных блоков

Альтернативная энергетика из возобновляемых источников создает еще одну очевидную проблему: она мало предсказуема и зависит от капризов природы. Настали солнечные деньки – электроэнергия идет в сеть, небо затянуло тучами – «зеленые» производители сами становятся потребителями электроэнергии. В этой связи безопасное функционирование энергосистемы страны становиться все более сложной задачей.

Оператор электроэнергетической системы госкомпания «Укрэнерго», в пиковые часы выброса энергии солнца, как эквилибрист на тонком канате, выравнивает баланс, вынуждено ограничения работу других электростанций.

Энергетические эксперты говорят, что из-за того, что страна последние полтора месяца сидит на карантине, несколько поменялась структура национального потребления электроэнергии, не стало ярко выраженных пиков потребления, что немного облегчило работу по поддержанию баланса в энергосистеме.

Еще несколько месяцев назад маневрировать энергосистемой удавалось за счет поочередного ограничения то угольной, то атомной, то возобновляемой энергии. Но в последние выходные апрелявпервые в связи с низким потреблением была вынужденоограничена выработка электроэнергии на атомных блоках «Энергоатома». А это очень тревожный сигнал для страны, которая пережила катастрофу на Чернобыльской АЭС!

Учитывая, что работа реакторов на пониженной мощности приводит к негативным последствиям для оборудования атомных станций, и чтобы не играть с судьбой, «Энергоатом» принял решение вывести в резерв два из пятнадцати энергоблоков компании.

Парадоксы отечественного энергорынка

За все надо платить. Этот шаг неизбежно приведет к увеличению доли более дорогой генерации.

«Ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу», - заявили в «Энергоатоме».

Не секрет, что самый большой кусок – до двадцати процентов рынка возобновляемой энергетики принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Далее идут шведские, китайские и украинские компании, которые приняли решения строить ветряки и целые плантации солнечных панелей в Украине из-за самого высокого «зеленого» тарифа в Европе.

Рынок перегрелся. Привыкшие получать сверхприбыли бизнесмены, рискуют скоро остаться у разбитого корыта, поскольку у государства нет денег, чтобы с ними рассчитаться.

С энергохолдингом ДТЭК вообще создается парадоксальная ситуация, когда одна часть компании съедает другую. С 20 апреля эта компания из-за избытка запасов угля и разбалансировки рынка была вынуждена приостановить работу «ДТЭК Павлоградуголь» и ряда обогатительных фабрик.

По оценкам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, на конец апреля задолженность за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников по стране составила более 4,5 миллиарда гривен. А к концу года может вырасти до 26 миллиардов гривен.

Дорогое удовольствие

Тем временем, правительство ищет варианты решения проблемы долгов на рынке электроэнергии. Один из возможных: увеличить объем собираемых с рынка средств можно в первую очередь за счет населения.

Основные аргументы звучат так: электрические тарифы для населения ниже экономически обоснованных в два раза. К тому же они не повышались с 2017 года, а разница покрывается ценой на электричество для промышленности, которая в 2,5 раза выше. В конечном счете, это сдерживает развитие национальной экономики.

В профильном министерстве подсчитали, что отмена льготной цены на электроэнергию для населения (90 копеек за первые 100 киловатт-часов) и установление единой цены для граждан на электричество - 1,68 гривен за киловатт-час, позволит собрать с рынка за год больше 10 миллиардов гривен.

Для потребителя такое повышение обойдется максимум в 78 гривен в месяц для одного домохозяйства. Но в условиях кризиса и падения платежеспособности граждан решение будет крайне болезненным.

«Политически принять такое решение сложно. Если до карантина многие поддерживали и считали, что это необходимо делать, то сейчас во время карантина я не уверен, что это нужно делать, поскольку у многих людей просто нет денег. Повышать нужно в стабильное время, а когда оно наступит, пока неясно», - сказал УНИАН эксперт организации Clean Energy Lab Илья Полулях.

Но очевидно, что только за счет роста электрических тарифов для населения проблемудолгов и нехватки средств на рынке решить не удастся. И, как минимум, это было бы несправедливо!

Встречный шаг должны сделать владельцы крупных солнечных и ветровых станций. Правительство просит инвесторов в возобновляемую энергетику пойти на добровольную реструктуризацию, то есть отсрочку по выплатам за произведенную электроэнергию. Вопрос о договоренностях между властью и бизнесменами не сдвинулся с мертвой точки с конца прошлого года.

Есть надежда, что назначение в середине апреля нового исполняющего обязанности главы министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец станет толчком для нахождения компромисса, который бы учитывал интересы инвесторов и потребителей.

Примечательно, что общественность уже приписала Буславец лояльное отношение к энергохолдингу ДТЭК. Поэтому решения вопроса «зеленого» тарифа будет для оценки ее работы лакмусовой бумажкой.

Светлое «зеленое» будущее

Оператор системы госкомпания «Укрэнерго» прогнозирует, что по итогам 2020 года доля генерации из возобновляемых источников увеличится почти вдвое - до 10,3 миллиардов киловатт-часов. Этот объем равен 12,8 процентам генерации на атомных электростанциях и до 24,4 процентов на угольных теплоэлектростанциях.

А значит, балансировать системой станет еще сложнее.

«У нас сейчас «зеленого» тарифа выдано на семь гигаватт, а фактически в эксплуатацию введено где-то 4,5 гигаватта, которые реально к системе подключены. То есть, сейчас это максимальная их мощность в пиковые часы. Со временем, когда все семь гигаватт мощностей достроят линии для подключения, то ситуация с балансированием станет на порядок сложнее», - считает энергетический эксперт Полулях.

Он считает, что до того момента, как все заявленные солнечные и ветряные электростанции подключаться к сети, страна обязательно должна иметь дополнительную маневренную генерацию. Одним из решений может стать строительство электростанций нового типа - газопоршневых, которые являются более дешевой альтернативой системам накопления Energy storage.

«Газопоршневые станции экономически более выгодны, чем storage. В Украине их нет, а в мире очень много. Принцип работы простой: завелась, быстро выдала мощность, также остановилась. Высокий диапазон и скорость регулирования. Потребляет не много газа»,- пояснил он.

Но и здесь возникает серьезная трудность. Для строительства таких станций Украина должна привлечь инвесторов, которые также потребуют платы. И вопрос снова упирается в отсутствие денег у государства, которому даже за «зеленый» тариф рассчитаться не под силу.

Конечно, идеальным вариантом было бы на законодательном уровне обязать инвесторов, которые построили солнечные и ветровые станции, строить маневренные мощности за свой счет. Поскольку именно они и являются первопричиной разбалансировки системы.

К слову, действующее украинское законодательство освобождает электростанции от денежной ответственности за небалансы, в отличие от того, как это происходит на европейских рынках.

Несмотря на ворох финансовых и системных проблем, которые сегодня создают «зеленые» электростанции, при эффективных государственных решениях энергия солнца и ветра может работать на благо страны.

Украина, как и все цивилизованные страны, заявила о планах через тридцать лет достичь доли в 70 процентов генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Не стоит сворачивать с этого пути, поскольку уроки, которые все чаще преподносит нам матушка природа, показывают, к каким ужасным последствиям приводят фатальные ошибки человека.

Анна Бредихина