Иллюстрация / REUTERS

Новый энергорынок: дорогое солнце вместо дешевых угля и атома

Анна Бредихина
14:46, 29 апреля 2020
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На рынке электроэнергии с наступлением солнечных апрельских дней появилась новая тенденция: получившая приоритет дорогая энергия солнца и ветра вытесняют более дешевую - угольную и атомную. УНИАН разбирался, чем это обернется для украинских потребителей.

Иллюстрация / REUTERS

В солнечные апрельские дни рекордная генерация электроэнергии из возобновляемых источников, прежде всего солнца, впервые стала вытеснять с рынка Украины электроэнергию, производимую угольными и атомными электростанциями. В отдельные часы имеющие приоритет  в отпуске электроэнергии в сеть солнечные электростанции генерировали почти четверть от всего электричества в стране.

На первый взгляд, это прекрасный шаг на встречу экологически чистому и безопасному будущему страны, которая имеет огромный потенциал жить за счет неисчерпаемой энергии солнца и ветра.

Но, к сожалению, в украинских реалиях новая тенденция на рынке электроэнергии подвергает финансовую и функциональную стабильность энергосистемы страны большому риску. Дело в том, что согласно действующему законодательству электроэнергия из возобновляемых источников для потребителей в разы выше, чем электроэнергия, производимая традиционной энергетикой.

«Зеленые» вытеснили работу угольных теплоэлектростанций, а также обвалили цену для угольных ТЭС, «Энергоатома» и других производителей, работающих на рынке. На бизнес "зеленых" такая ценовая ситуация никак не повлияла, ведь им отдельным платежом доплачивается к их "зеленому" тарифу четыре-пять гривен за киловатт-час», - обозначил проблему глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Таким образом, с рынка вытесняется не только загрязняющая окружающую среду угольная энергетика, но и нейтральная, и при этом самая дешевая электроэнергия, произведенная государственным предприятием «Энергоатом» по цене 70 копеек за киловатт-час.

Это значит, что граждане должны готовиться платить за электричество больше: если не дойдет до повышения тарифов в платежках, то рост цен на товары и услуги, за счет подорожавшего для промышленности и сферы услуг электротарифа – будет обеспечен. 

«Энергоатом» принял решение вывести в резерв два из пятнадцати энергоблоков компании / фото bykvu.com

Отключение атомных блоков

Альтернативная энергетика из возобновляемых источников создает еще одну очевидную проблему: она мало предсказуема и зависит от капризов природы. Настали солнечные деньки – электроэнергия идет в сеть, небо затянуло тучами – «зеленые» производители сами становятся потребителями электроэнергии. В этой связи безопасное функционирование энергосистемы страны становиться все более сложной задачей.

Оператор электроэнергетической системы госкомпания «Укрэнерго», в пиковые часы выброса энергии солнца, как эквилибрист на тонком канате, выравнивает баланс, вынуждено ограничения работу других электростанций.

Энергетические эксперты говорят, что из-за того, что страна последние полтора месяца сидит на карантине, несколько поменялась структура национального потребления электроэнергии, не стало ярко выраженных пиков потребления, что немного облегчило работу по поддержанию баланса в энергосистеме.

Еще несколько месяцев назад маневрировать энергосистемой удавалось за счет поочередного ограничения то угольной, то атомной, то возобновляемой энергии. Но в последние выходные апрелявпервые в связи с низким потреблением была вынужденоограничена выработка электроэнергии на атомных блоках «Энергоатома». А это очень тревожный сигнал для страны, которая пережила катастрофу на Чернобыльской АЭС!

Учитывая, что работа реакторов на пониженной мощности приводит к негативным последствиям для оборудования атомных станций, и чтобы не играть с судьбой, «Энергоатом» принял решение вывести в резерв два из пятнадцати энергоблоков компании.

Парадоксы отечественного энергорынка

За все надо платить. Этот шаг неизбежно приведет к увеличению доли более дорогой генерации.

«Ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу», - заявили в «Энергоатоме».

Не секрет, что самый большой кусок – до двадцати процентов рынка возобновляемой энергетики принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Далее идут шведские, китайские и украинские компании, которые приняли решения строить ветряки и целые плантации солнечных панелей в Украине из-за самого высокого «зеленого» тарифа в Европе.

Рынок перегрелся. Привыкшие получать сверхприбыли бизнесмены, рискуют скоро остаться у разбитого корыта, поскольку у государства нет денег, чтобы с ними рассчитаться.

С энергохолдингом ДТЭК вообще создается парадоксальная ситуация, когда одна часть компании съедает другую. С 20 апреля эта компания из-за избытка запасов угля и разбалансировки рынка была вынуждена приостановить работу «ДТЭК Павлоградуголь» и ряда обогатительных фабрик.

По оценкам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, на конец апреля задолженность за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников по стране составила более 4,5 миллиарда гривен. А к концу года может вырасти до 26 миллиардов гривен.

Правительство ищет варианты решения проблемы долгов на рынке электроэнергии / фото УНИАН

Дорогое удовольствие

Тем временем, правительство ищет варианты решения проблемы долгов на рынке электроэнергии. Один из возможных: увеличить объем собираемых с рынка средств можно в первую очередь за счет населения.

Основные аргументы звучат так: электрические тарифы для населения ниже экономически обоснованных в два раза. К тому же они не повышались с 2017 года, а  разница покрывается ценой на электричество для промышленности, которая в 2,5 раза выше. В конечном счете, это сдерживает развитие национальной экономики.

В профильном министерстве подсчитали, что отмена льготной цены на электроэнергию для населения (90 копеек за первые 100 киловатт-часов) и установление единой цены для граждан на электричество -  1,68 гривен за киловатт-час, позволит собрать с рынка за год больше 10 миллиардов гривен.

Для потребителя такое повышение обойдется максимум в 78 гривен в месяц для одного домохозяйства. Но в условиях кризиса и падения платежеспособности граждан решение будет крайне болезненным.

«Политически принять такое решение сложно. Если до карантина многие поддерживали и считали, что это необходимо делать, то сейчас во время карантина я не уверен, что это нужно делать, поскольку у многих людей просто нет денег. Повышать нужно в стабильное время, а когда оно наступит, пока неясно», - сказал УНИАН эксперт организации Clean Energy Lab Илья Полулях.

Но очевидно, что только за счет роста электрических тарифов для населения проблемудолгов и нехватки средств на рынке решить не удастся. И, как минимум, это было бы несправедливо!

Встречный шаг должны сделать владельцы крупных солнечных и ветровых станций. Правительство просит инвесторов в возобновляемую энергетику пойти на добровольную реструктуризацию, то есть отсрочку по выплатам за произведенную электроэнергию. Вопрос о договоренностях между властью и бизнесменами не сдвинулся с мертвой точки с конца прошлого года.

Есть надежда, что назначение в середине апреля нового исполняющего обязанности главы министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец станет толчком для нахождения компромисса, который бы учитывал интересы инвесторов и потребителей.

Примечательно, что общественность уже приписала Буславец лояльное отношение к энергохолдингу ДТЭК. Поэтому решения вопроса «зеленого» тарифа будет для оценки ее работы лакмусовой бумажкой.

Газопоршневые станции экономически более выгодны, чем storage / фото energostar.com

Светлое «зеленое» будущее

Оператор системы госкомпания «Укрэнерго» прогнозирует, что по итогам 2020 года доля генерации из возобновляемых источников увеличится почти вдвое - до 10,3 миллиардов киловатт-часов. Этот объем равен 12,8 процентам генерации на атомных электростанциях и до 24,4 процентов на угольных теплоэлектростанциях.

А значит, балансировать системой станет еще сложнее.

«У нас сейчас «зеленого» тарифа выдано на семь гигаватт, а фактически в эксплуатацию введено где-то 4,5 гигаватта, которые реально к системе подключены. То есть, сейчас это максимальная их мощность в пиковые часы. Со временем, когда все семь гигаватт мощностей достроят линии для подключения, то ситуация с балансированием станет на порядок сложнее», - считает энергетический эксперт Полулях.

Он считает, что до того момента, как все заявленные солнечные и ветряные электростанции подключаться к сети, страна обязательно должна иметь дополнительную маневренную генерацию. Одним из решений может стать строительство электростанций нового типа - газопоршневых, которые являются более дешевой альтернативой системам накопления Energy storage.

«Газопоршневые станции экономически более выгодны, чем storage. В Украине их нет, а в мире очень много. Принцип работы простой: завелась, быстро выдала мощность, также остановилась. Высокий диапазон и скорость регулирования. Потребляет не много газа»,-  пояснил он.

Но и здесь возникает серьезная трудность. Для строительства таких станций Украина должна привлечь инвесторов, которые также потребуют платы. И вопрос снова упирается в отсутствие денег у государства, которому даже за «зеленый» тариф рассчитаться не под силу.

Конечно, идеальным вариантом было бы на законодательном уровне обязать инвесторов, которые построили солнечные и ветровые станции, строить маневренные мощности за свой счет. Поскольку именно они и являются первопричиной разбалансировки системы.

К слову, действующее украинское законодательство освобождает электростанции от денежной ответственности за небалансы, в отличие от того, как это происходит на европейских рынках.

Несмотря на ворох финансовых и системных проблем, которые сегодня создают «зеленые» электростанции, при эффективных государственных решениях энергия солнца и ветра может работать на благо страны.

Украина, как и все цивилизованные страны, заявила о планах через тридцать лет достичь доли в 70 процентов генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Не стоит сворачивать с этого пути, поскольку уроки, которые все чаще преподносит нам матушка природа, показывают, к каким ужасным последствиям приводят фатальные ошибки человека.

Анна Бредихина

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Теги: #Энергоатом#Укрэнерго#солнечная энергетика#ветровая энергетика станции