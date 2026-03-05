'Дружба' может заработать через полтора месяца, но восстановление продлится дольше, – Зеленский

Полная реконструкция разрушенных объектов потребует гораздо больше времени.

Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно через месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам рабочего совещания президента, премьер-министра и правительства.

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

"Сегодня звучит информация, что в течение месяца-полутора этот нефтепровод может заработать", – сказал Зеленский.

Видео дня

В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о возможности восстановления работы инфраструктуры, а не о полной реконструкции разрушенных объектов.

"Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление возможно, если страны ЕС не найдут другого варианта не блокировать выделение кредита, а только потому, что мы должны дать российскую нефть Венгрии и Словакии. Мы все подготовим, а решение будет за ними", – отметил он.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий пояснил, что нефтепровод "Дружба" – это не только сама труба, а целая инфраструктура, которая обеспечивает перекачку нефти.

По его словам, 27 января в результате атаки дронов была существенно повреждена основная перекачивающая станция в городе Броды во Львовской области. Часть беспилотников сбили, однако один из них вызвал пожар, который привел к разрушению резервуара емкостью 75 тысяч тонн, который был одним из крупнейших в Европе.

Корецкий отметил, что восстановление такого резервуара в прежнем виде не имеет смысла ни с технологической, ни с точки зрения безопасности, ведь он может снова стать мишенью для атак. Вместо этого, по его мнению, целесообразнее строить подземные резервуарные парки казематного типа по стандартам НАТО, которые обеспечивают безопасное хранение различных сортов нефти и устойчивость к обстрелам.

Он пояснил, что инфраструктура нефтепровода включает насосные агрегаты, компрессоры и другие элементы, поэтому восстановление требует комплексных работ. В частности, для безопасной эксплуатации необходимо создать сбросный резервуар, который позволяет снижать критическое давление в трубопроводе и предотвращать экологические аварии.

Корецкий также рассказал, что во время пожара на резервуаре существовала угроза масштабного разлива нефти, поэтому было принято решение временно перекачивать нефть в трубопровод, чтобы уменьшить риск экологической катастрофы.

"Либо мы ждали бы, пока десятки тысяч тонн нефти выльются, либо отправляем ее в трубопровод, чтобы сократить время тушения пожара. Мы выбрали второй вариант", – пояснил он.

По словам руководителя "Нафтогаза", в настоящее время продолжаются ремонтные работы и строительство трубопровода-перемычки, который позволит переориентировать потоки нефти из поврежденного резервуара на другую резервуарную группу.

Ожидается, что через месяц-полтора можно будет обеспечить технологическую возможность работы инфраструктуры. Параллельно готовится проектно-сметная документация, которая определит реальную стоимость полного восстановления и строительства новых подземных резервуаров.

Корецкий добавил, что в странах ЕС только подготовка такого проекта могла бы занять от трех до шести месяцев.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит нефти в Венгрию и Словакию был прекращен.

При этом Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении поставок именно Украину. Из-за этого Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС в 90 миллиардов долларов.

Также Словакия и Венгрия угрожали остановить экстренные поставки электроэнергии Украине. В частности, премьер-министр страны Роберт Фицо назвал это решение ответом на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Вас также могут заинтересовать новости: