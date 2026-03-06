Орбан пошел ва-банк и угрожает остановить транзит всех важных для Украины поставок

Виктор Орбан заявил, что Венгрия никогда не поддержит никакую финансовую помощь Украине.

Венгрия остановит транзит важных товаров для Украины, если работа нефтепровода "Дружба" не будет возобновлена. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

Этот выпад прозвучал на фоне новости о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей "Сбербанка" вместе с ценностями , направлявшимися из Австрии в Украину, и похищения сотрудников финучреждения.

"Мы остановим и те вещи, которые проходят через Венгрию и важны для Украины. Мы остановили поставки бензина в Украину, дизель также не поставляем. Электроэнергию пока поставляем, но и те важные для Украины товары, которые проходят транзитом через Венгрию, мы также остановим", - заявил Орбан.

Видео дня

Он также заявил, что Будапешт никогда не поддержит никакой финансовой помощи Киеву, "пока Украина не выполнит своих обязательств".

"Украина скорее останется без денег, чем Венгрия – без нефти", – сказал венгерский премьер.

Орбан назвал "государственным бандитизмом" то, что Украина не возобновляет работу нефтепровода "Дружба". Он также заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоносителей, не будет предоставлять деньги на войну для Киева и не позволит Украине вступить в Европейский Союз.

Венгрия похитила инкассаторов "Ощадбанка"

В ночь на 6 марта "Ощадбанк" заявил, что в Венгрии были безосновательно задержаны два инкассаторских автомобиля, осуществлявших регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банком Австрия и "Ощадбанком Украина". В автомобилях находилось 40 млн долл., 35 млн евро, 9 кг золота. Машины сопровождались семью сотрудниками бригады инкассации.

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Утром стало известно, что Венгрия спрятала похищенные автомобили на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося Министерству внутренних дел страны.

До этого Орбан пригрозил Украине силой "сломить украинскую нефтяную блокаду", имея в виду возобновление транспортировки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Нефтепровод "Дружба" – последние новости

27 января Россия атаковала дроном один из крупнейших резервуаров нефти трубопровода "Дружба". По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в момент удара там было 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

При этом Венгрия и Словакия не признают вины России и продолжают обвинять в отсутствии поставок российской нефти именно Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спутниковые снимки якобы подтверждают отсутствие повреждений нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал фото последствий российского удара по нефтепроводу и посоветовал Венгрии "открыть глаза" в связи с целенаправленным российским ударом по "Дружбе".

Из-за этого Венгрия заблокировала выделение Украине кредита на 90 млрд евро от ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно за месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры. При этом он отметил, что восстановление нефтепровода "Дружба" - условие выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро от ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: