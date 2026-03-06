Венгрия поставила Украине ультиматум относительно запуска нефтепровода 'Дружба'

Венгрия требует допуска группы инспекторов к нефтепроводу.

Правительство Венгрии дало Украине три дня, чтобы возобновить транзит российской нефти или разрешить группе инспекторов въехать в страну для проверки нефтепровода "Дружба". Об этом заявил венгерский государственный секретарь Министерства энергетики Габор Чепек.

"Мы поставили Киеву ультиматум: у них есть три рабочих дня на возобновление работы нефтепровода "Дружба". Если не возобновят, пусть допускают следственную миссию на подстанцию Броды", - говорится в сообщении.

Как передает сербский телерадиоканал РТРС, Чепек сообщил, что сегодня была сформирована группа экспертов для изучения фактов, связанных с нефтепроводом, поскольку это основной маршрут поставки энергоносителей в Венгрию, через который Будапешт ежегодно получает 5 миллионов тонн нефти.

Видео дня

Он отметил, что направил письмо вице-премьер-министру Украины с просьбой либо восстановить работу нефтепровода в течение трех рабочих дней, либо разрешить провести осмотр места инцидента и экспертную оценку на подстанции Броды во Львовской области Украины.

Нефтепровод "Дружба" - главные новости

В результате российского дронного удара по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит российской нефти в Венгрию был остановлен. При этом Венгрия отвергает вину РФ и обвиняет Украину в невозобновлении поставок нефти по политическим причинам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал гневное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и обвинил в "антивенгерской политике".

Зеленский заявил, что Украина может обеспечить техническую возможность работы нефтепровода "Дружба" примерно за месяц-полтора, однако это не означает полного восстановления поврежденной инфраструктуры. Также, по его словам, возобновление транзита - условие предоставления кредита на 90 миллиардов евро от ЕС, который блокируется Венгрией.

При этом Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных товаров в Украину, если работа нефтепровода "Дружба" не будет восстановлена.

5 марта на территории Венгрии были безосновательно задержаны два инкассаторских автомобиля, осуществлявших регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между "Райффайзен банком Австрия" и "Ощадбанком Украина". Машины сопровождались семью сотрудниками инкассаторской бригады. Венгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег.

Вас также могут заинтересовать новости: