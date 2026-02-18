ЕС пошел на уступку 'друзьям' Путина: российская нефть потечет в Европу в обход 'Дружбы'

По словам представительницы Еврокомиссии, Венгрия и Словакия имеют 90-дневные запасы нефти.

Венгрия сможет импортировать российскую нефть по хорватскому нефтепроводу Adria до завершения ремонта нефтепровода "Дружба", который прекратил работу в результате российской атаки. Об этом на брифинге сообщили пресс-секретари Еврокомиссии Анна Кайса Итконнен и Шивонн Мак-Гарри.

По словам Анны Кайсы Итконнен, Венгрия проинформировала Еврокомиссию, что хочет импортировать российскую нефть через нефтепровод Adria в качестве исключения из европейских санкций. Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает связь с Украиной относительно сроков ремонта нефтепровода "Дружба".

Представительница Еврокомиссии добавила, что Венгрия и Словакия имеют 90-дневные запасы "голубого топлива" и "не находятся в состоянии энергетического кризиса".

Со своей стороны, другая представительница Комиссии Шивонн Мак-Герри пояснила, что регламент применения санкций в отношении российской нефти допускает исключения, если "поставки сырой нефти по трубопроводу из России в государство-член, не имеющее выхода к морю, прерываются по причинам, не зависящим от этого государства-члена".

Она отметила, что Венгрия сможет транспортировать хорватским нефтепроводом временно - до завершения ремонта нефтепровода "Дружба". Представительница Еврокомиссии добавила, что Будапешт должен каждые три месяца отчитываться перед Брюсселем о количестве импортируемой российской нефти.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что 27 января Россия атаковала нефтепровод "Дружба", из-за чего прекратился транзит российской нефти в сторону Венгрии.

Как известно, Россия поставляет нефть через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Ранее этот нефтепровод атаковали на российской территории, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии.

