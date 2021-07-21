Мария Якуб

В свете последних событий вокруг "Северного потока-2", сегодня судьба газотранспортной системы и транзита газа через Украину полностью зависит от того, удастся ли нам добиться равных и честных правил для транзитных газопроводов в Европе. Недавно в этом вопросе мы получили очень позитивный сигнал.

Европейский суд отклонил апелляцию Германии и оставил в силе ограничения на доступ "Газпрома" к наземному продлению "Северного потока" - газопровода OPAL. Такое решение не только дает Москве понять, что европейское газовое законодательство является обязательным для исполнения, но и создает прецедент для аналогичного ограничения для продолжения "Северного потока-2" - газопровода EUGAL. Что, в свою очередь, может способствовать частичному сохранению транзита газа по территории Украины.

Газопровод OPAL общей мощностью 36 млрд кубометров газа в год проложен по территории Германии, вдоль границы с Польшей. Он дает возможность поставлять газ до границы с Чехией и соединяет "Северный поток" с сетью газопроводов европейских стран.

Судьба газотранспортной системы и транзита газа через Украину полностью зависит от того, удастся ли нам добиться равных и честных правил для транзитных газопроводов в Европе

С момента начала эксплуатации летом 2011 года, OPAL попал под действие Третьего энергетического пакета – законодательства Европейского союза по либерализации газового и энергетического рынков. Пакет содержит директивы и регламенты, целью которых является ограничение монополии поставщиков газа. В частности, позволяет монопольному поставщику использовать мощности газопровода лишь на 50%. Остальные 50% должны быть предоставлены для использования альтернативным поставщикам, а при их отсутствии - оставаться свободными.

Несмотря на то, что газ к газопроводу OPAL может поступать только с "Северного потока", такое ограничение, в свою очередь, уменьшает возможности и самой подводной газовой магистрали. В конце 2016 года ограничения на использование мощностей были сняты решением Еврокомиссии по запросу Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur). "Газпром" получил возможность довести загрузку газопровода до 90%, выкупая дополнительные мощности на открытых аукционах. Это привело к снижению объемов транзита по территории Украины и Беларуси.

Польша, при поддержке Латвии и Литвы, подала иск в суд Европейского Союза с требованием отменить исключительные условия для российского монополиста. По мнению инициаторов иска, использование газопровода OPAL почти на полную мощность создает угрозу безопасности поставок газа в страны Центральной Европы. В сентябре 2019 года Европейский суд отменил решение Еврокомиссии от 2016 года за нарушение принципа энергетической солидарности. Максимальная мощность газопровода была снижена с 36 до 20 млрд кубометров. Это стало одним из дополнительных факторов, которые способствовали подписанию соглашения о транзите по территории Украины в декабре 2019 года. Однако Германия подала апелляцию против этого решения.

Точка в спорах об ограничении возможностей "Газпрома" в использовании мощностей OPAL была поставлена 15 июля 2021 года, когда Европейский суд правосудия (Люксембург) обнародовал решение об отклонении апелляции Германии по иску Польши.

При этом, суд сделал ссылку на один из двух основополагающих договоров ЕС – договор о функционировании Европейского Союза, согласно которому одним из краеугольных принципов политики ЕС является энергетическая солидарность. Соответствующее решение суда было аргументировано тем, что любую трактовку европейских принципов энергетической политики надо оценивать с позиции энергетической солидарности стран ЕС. А энергетическая солидарность при этом является понятием не только политическим, но и юридическим.

И, хотя российский газовый монополист оптимистично сообщает, что ограничения на использование мощностей газопровода OPAL не мешают полноценно использовать объемы "Северного потока", своего разочарования решением Европейского суда в Москве не скрывают. Представитель "Газпрома" охарактеризовал принятое решение как создание искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы.

Энергетическая солидарность при этом является понятием не только политическим, но и юридическим

Но дело не только в инвестициях. Вердикт Европейского суда создает прецедент для безусловного выполнения условий европейского газового законодательства другими российскими газопроводами. В частности, речь идет не только о наземном продолжении подводного газопровода EUGAL, но и о самом "Северном потоке-2".

EUGAL, строительство которого было завершено в апреле 2021 года, фактически должен подчиняться тем же принципам, что и OPAL. Это ограничит возможности использования мощности "Северного потока-2" и существенно повысит стоимость проекта, которому и без того далеко до экономически эффективного.

"Северный поток-2" также попадает под действие директивы ЕС, которая распространяет внутренние правила рынка на газопроводы из третьих стран. Исключением могут стать только газопроводы, введенные в строй до мая 2020 года. Из-за задержек в строительстве, российский газопровод такую возможность потерял, а Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору Nord Stream 2 AG в освобождении от условий европейского законодательства.

Это имеет принципиальное значение для Украины, ведь, если "Северный поток-2" сможет работать только на половину от проектной мощности, обойтись без украинского транзита "Газпрому" будет тяжело.

Несмотря на то, что полное подчинение "Северного Потока-2" нормам газовой директивы ЕС является одним из ключевых аргументов Германии в пользу необходимости и безопасности российского газопровода, очевидно, что Москву не устраивает такое решение европейского регулятора. Она будет и впредь пытаться его оспорить. Российские эксперты откровенно заявляют, что, прежде всего, газопровод нужно достроить, а следующим шагом добиваться его вывода из-под ограничений Третьего энергетического пакета. Но сейчас уверенности у Кремля стало несколько меньше.

Если "Северный поток-2" сможет работать только на половину от проектной мощности, обойтись без украинского транзита "Газпрому" будет тяжело

При помощи мощного лобби в Германии и других странах ЕС Россия рассчитывала добиться вывода своих газопроводов из-под действия европейского газового законодательства и усилить монопольное положение в европейских странах. Однако, несмотря на некоторую лояльность к проектам "Газпрома", последнее решение Европейского суда доказывает, что позиция ЕС относительно необходимости выполнять существующие нормы европейского газового законодательства распространяется на всех без исключения участников рынка.

И Украине критически важно сконцентрировать диалог с международными партнерами на последовательности и принципиальности европейских газовых регуляторов. Нам не нужны специальные условия. Нам нужны равные условия для честной конкуренции - и "Газпром" не должен быть "более равным, чем другие.

Мария Якуб, эксперт Центра исследований энергетики

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