В России снова заявили, что не имеют никакого отношения к энергокризису.

В российской компании "Газпром" открестились от обвинения в создании дефицита газа в Европе. В компании считают, что данная ситуация сложилась из-за отсутствия заявок на поставку "голубого" топлива.

Об этом заявил представитель "Газпрома" Алексей Куприянов в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, абсолютно безосновательны и неприемлемы и не соответствуют действительности. И не нужно винить "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - заявил Куприянов.

По его словам, "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³, что больше, чем в прошлом году. При этом он указал, что часть стран-потребителей, "в том числе из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а "Газпром" бронирует транспортные мощности, исходя из имеющихся заявок".

Читайте такжеВ Украине растет потребление электроэнергииКроме того, он заявил, что "по имеющимся данным, наблюдается реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки".

Жалоба "Нафтогаза":

22 декабря 2021 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Цена на газ:

Вас также могут заинтересовать новости: