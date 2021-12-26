В "Газпроме" открестились от дефицита газа в Западной Европе / фото УНИАН, Валерий Шмаков

В российской компании "Газпром" открестились от обвинения в создании дефицита газа в Европе. В компании считают, что данная ситуация сложилась из-за отсутствия заявок на поставку "голубого" топлива.

Об этом заявил представитель "Газпрома" Алексей Куприянов в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, абсолютно безосновательны и неприемлемы и не соответствуют действительности. И не нужно винить "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - заявил Куприянов.

По его словам, "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд м³, что больше, чем в прошлом году. При этом он указал, что часть стран-потребителей, "в том числе из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и, соответственно, больше не выставляют заявок на поставку газа, а "Газпром" бронирует транспортные мощности, исходя из имеющихся заявок".

Читайте такжеВ Украине растет потребление электроэнергииКроме того, он заявил, что "по имеющимся данным, наблюдается реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, в Украину в объеме от 3 млн до 5 млн м³ в сутки".

Жалоба "Нафтогаза":

22 декабря 2021 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Цена на газ:

  • Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
  • По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
  • 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
  • 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
  • По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
  • 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
  • 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
  • Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 24 декабря составила 52 тыс. грн за тысячу кубометров.

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