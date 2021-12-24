По словам замглавы ОП, отдельные сектора экономики могут полностью остановиться.

Офис президента ведет переговоры с украинскими газодобывающими компаниями, чтобы найти компромисс и остановить аномальный рост цен на газ для определенных секторов экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

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"Мы четко видим эти аномальные цены на газ в Европе и в Украине. Их трудно назвать рыночными. Поэтому мы держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики. Мы не допустим эффекта домино в отдельных секторах экономики, которые могут полностью остановиться", - сказал он.

Шурма отметил, что сейчас ведутся переговоры с украинскими государственными и частными добытчиками газа и практически со всеми представителями всех секторов экономики, чтобы найти компромиссное решение.

"Я думаю, в ближайшие дни мы найдем разумное компромиссное решение, которое позволит ограничить неадекватный, аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме. Который, с одной стороны, не позволит остановиться определенным секторам экономики, с другой стороны - сохранит рыночные принципы на рынке газа и сохранит стимулы для добытчиков газа инвестировать дальнейшее наращивание добычи", - пояснил представитель ОП.

Шурма подчеркнул, что правительство чувствует, как ситуация на энергетическом рынке влияет на каждую отрасль экономики, и "не будет стоять в стороне".

Жалоба "Нафтогаза":

22 декабря 2021 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз" обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Цена на газ: