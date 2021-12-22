22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребления российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Об этом сообщил Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

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Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер для нормализации ситуации.

"Газпром" резко уменьшил продажи собственного газа на европейском спотовом рынке несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является одной из ключевых причин кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", - отметил председатель правления" Нафтогаза " Юрий Витренко..

"Нафтогаз" обращает внимание Европейской комиссии на ряд злоупотреблений:

умышленный отказ "Газпрома" от надлежащего заполнения хранилищ газом в ЕС, которые принадлежат "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу;

имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, "Газпром" отказался от поставок больших объемов в ЕС;

без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина;

"Газпром" продолжает блокировать экспорт газа, добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу;

создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства.

В заявлении отмечается, что действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки в $1921 за 1 тыс. куб. м (по состоянию на 21 декабря 2021 года).

"Нафтогаз" просит Европейскую Комиссию:

принять комплекс немедленных обеспечительных мер;

обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС.

обязать "Газпром" предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа частными российскими добывающими компаниями, а также транзита газа из стран Центральной Азии.

Цена на газ: