США и Россия могут тайно обсуждать перезапуск 'Северного потока': журналисты узнали детали

Между представителями России и США ведутся секретные переговоры о возобновлении работы газопровода "Северный поток" под кураторством американских компаний. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

Также подобные данные о неформальных переговорах приводила французская газета Le Monde diplomatique. Французское издание описывало закулисную дипломатию, далекую от международных институтов. "Переговоры проходят в этой обстановке без общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов", - указывали авторы.

"Многочисленные источники указывают на то, что "Северный поток" действительно может возобновить работу – в обход ЕС и "под руководством США". В частности, газета цитирует источник, близкий к "Газпрому", который утверждает, что "Северный поток" "абсолютно точно является частью секретных переговоров" между Трампом и Путиным", - говорится в статье.

При этом один из сценариев – возобновление работы "Северного потока" в партнерстве с США.

Издание отметило, что достоверность этой информации на данном этапе проверить нельзя. Однако автор отметил, что энергетическая инфраструктура является рычагом влияния в политике и приобретает особое значение в свете возможных мирных переговоров с Украиной.

Автор также напомнил, что США долгие годы выступали против "Северного потока", пытаясь расширить экспорт сжиженного природного газа. А расширение поставок российского газа в ЕС сокращало рыночные возможности для США.

"Санкции США неоднократно задерживали реализацию проекта. Поэтому потенциальная смена курса – использование российского газа, но под влиянием США – представляла бы собой впечатляющий разворот событий", - отметила газета.

Автор считает, что цель американцев может заключаться не только в продаже СПГ или предотвращении российско-европейского сближения, но и в расширении контроля над энергетической инфраструктурой.

СМИ назвали возможных инвесторов

По данным журналистов, к проекту газопровода "Северный поток – 2" под руководством США может быть причастен инвестор из Майами Стивен П. Линч. По данным Wall Street Journal, он хочет приобрести газопровод, чтобы стать "самым богатым человеком, о котором вы никогда не слышали". Линч считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России, в том числе в связи с разделением нефтяной компании "Юкос" и сделкой с дочерней компанией Сбербанка.

Упоминается также техасский банкир Джентри Бич, который близок к Дональду Трампу-младшему. Хотя Бич публично отрицает какой-либо интерес к трубопроводу, исследование Le Monde diplomatique предполагает, что он и румынский деловой партнер пытались приобрести компанию

Также упоминается американский финансовый гигант Elliott Management, который, как говорят, заинтересован не только в Nord Stream, но и в газопроводе TurkStream, по которому газ из России через Турцию поступает в Болгарию.

След ЦРУ в подрыве "Северных потоков"

Напомним, что по данным СМИ, американская разведка могла знать о подготовке подрыва газопроводов на раннем этапе планирования операции. Не исключено, что представители ЦРУ встречались со специалистами по диверсионным операциям в Киеве в 2022 году.

