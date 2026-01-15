Немецкий суд принял принципиальное решение в деле о подрыве 'Северного потока'

Германия не считает подрыв газопровода частью законных действий Сил обороны.

Немецкий Федеральный суд отклонил апелляцию украинского гражданина Сергея К., подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока". Судья отказался признать это событие частью законных оборонительных действий Сил обороны Украины. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

По версии прокурора, обвиняемый играл ключевую координирующую роль в группе, которая с борта парусной яхты заложила взрывные устройства на трех нитках трубопроводов. Украинцу инкриминируют антиконституционный саботаж, совершенный в совокупности с причинением взрыва и уничтожением сооружений.

Суд отклонил аргументы адвокатов о том, что украинец имеет общий иммунитет государственного должностного лица или комбатанта, действовавшего в условиях войны. По мнению немецкого суда, такой иммунитет не распространяется на акты насилия, контролируемые спецслужбой.

Видео дня

"Во-первых, это не распространяется на скрытые действия военных; во-вторых, трубопроводы являются гражданскими объектами", - говорится в пресс-релизе.

Дело Северного потока: что нужно знать

Как писал УНИАН, в сентябре 2022 года в Балтийском море несколько мощных взрывов серьезно повредили три из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", соединявших Россию с Германией. Германия расследует это событие как акт саботажа.

Германия активно пытается задержать фигурантов: одного украинца арестовали в Италии по запросу Берлина и впоследствии экстрадировали. В то же время в Польше суд отказал в выдаче другого задержанного украинца. Польский судья признал подрыв газопроводов законной военной операцией в условиях вооруженного конфликта, а значит, исполнители имеют статус комбатантов и пользуются иммунитетом от уголовного преследования за действия, которые не являются военными преступлениями.

Вас также могут заинтересовать новости: