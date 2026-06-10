Пересмотр тарифов на передачу электроэнергии требует более четкого обоснования и прогнозируемой энергетической политики, – Новак

Предлагаемый пересмотр тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии требует дополнительного экономического обоснования и должен рассматриваться в контексте долгосрочной государственной энергетической политики. Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Новак, комментируя инициативу НКРЭКП об изменении тарифов с 1 июля.

По словам эксперта, предложенная корректировка тарифов существенно превышает текущий уровень инфляции, поэтому бизнес и потребители ожидают более подробного объяснения причин такого решения. "Если изменение тарифов значительно превышает инфляционные показатели, общество и бизнес должны понимать экономическую логику такого шага и его ожидаемый результат", – отметил Новак.

Он также обратил внимание, что среди аргументов в пользу пересмотра тарифов называются необходимость поддержания стабильности энергосистемы и стимулирования импорта электроэнергии в периоды возможного дефицита. В то же время, по его мнению, эти вопросы требуют дополнительного профессионального обсуждения с учетом текущей ситуации в энергетике.

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Эксперт отметил, что особенно чувствительными изменения могут стать для промышленных предприятий, аграрного сектора и перерабатывающей отрасли, где электроэнергия является важной составляющей производственных затрат. Сам же вопрос тарифов выходит за пределы деятельности самого регулятора и касается общей государственной политики в энергетической сфере.

"Государство должно определить баланс между финансовой устойчивостью энергетических компаний и доступностью электроэнергии для бизнеса и потребителей. Именно от этого зависит дальнейшая тарифная политика", – подчеркнул эксперт.

Новак подчеркнул, что энергетика остается стратегической отраслью, поэтому ключевую роль в формировании правил работы рынка должно играть государство. Среди инструментов такого влияния он назвал регуляторную политику, а также обратил внимание на отсутствие публично определенной долгосрочной энергетической стратегии, которая бы очерчивала приоритеты развития отрасли и принципы тарифообразования.

"Бизнес и потребители должны понимать, в чем заключается государственная политика в энергетике: является ли главным приоритетом максимальная финансовая самодостаточность отрасли или обеспечение доступности энергоресурсов для экономики. Именно такая стратегия должна быть основой для принятия тарифных решений", – подытожил Новак.

Ранее нардеп, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что прежде чем пересматривать тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, нужно выяснить, как это повлияет на нашу экономику – ведь такие решения нельзя рассматривать только через призму потребностей энергосистемы.

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