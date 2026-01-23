Тысячи домов в Киеве до сих пор без отопления: эксперт объяснил, почему так происходит

Запуск теплосетей после обстрелов занимает около двух суток и постоянно срывается новыми авариями.

Задержка с возвратом тепла в почти 2 тысячи домов киевлян связана с длительными перезапусками системы и большим количеством аварийных участков.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН рассказал, что даже когда появляется техническая возможность подать тепло, сделать это быстро невозможно.

"Нужно слить теплоноситель, а затем снова перезапустить всю систему. И каждый такой перезапуск требует одного-двух суток", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что запуск отопительного сезона также всегда происходит постепенно в течение недели, а нынешняя ситуация еще сложнее. По его словам, каждый раз после перезапуска происходит новая авария.

"Сливают теплоноситель, перезапускают сеть, а там авария где-то. Сообщение, что где-то в одном из районов фонтанирует горячая вода", - рассказал Рябцев.

Он объяснил, что ремонтные бригады физически не успевают быстро реагировать на все повреждения.

"Жители говорят, что не едут. Ну да, не едут, потому что все ремонтные бригады расписаны, нет свободных ремонтных бригад. Они все на работе. Нужно прекращать работы на одном объекте, чтобы ехать чинить другой. И в этом проблема", - пояснил эксперт.

Рябцев отметил, что увеличить количество аварийных групп сложно, ведь нужны специалисты, а в Киеве и так бригады почти со всей Украины работают. В то же время он подчеркнул, что проблему нельзя списывать только на кадровый дефицит, который существовал и до войны.

"Количество работников определяется штатом любой организации. Тогда такое количество было. Кто знал, что понадобится в десять раз больше работников? Никто. Я не скажу, что основная проблема - это дефицит кадров. Он есть, но он был и до войны. Никто не хотел идти на такую зарплату, работать руками круглосуточно в любую погоду. Поэтому здесь есть, безусловно, проблема, и я надеюсь, что правительство и органы местного самоуправления наконец выполнят свои обязательства по увеличению премий или повышению зарплат тем, кто сейчас круглосуточно работает на морозе", - добавил эксперт.

Следует отметить, что по состоянию на утро без теплоснабжения оставались еще 1940 многоэтажек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть - в Голосеевском и Соломенском районах.

Подготовка Киева к зиме - последние новости

Власти заявили, что руководители столицы не подготовились должным образом к возможной чрезвычайной ситуации в условиях войны и устойчивых морозов. Министр энергетики Денис Шмыгаль указал, что Киев совершенно не подготовлен к российским ракетно-дроновым ударам по энергосистеме зимой.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в столице нет ничего для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона в случае полного разрушения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

23 января мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике. Также он призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.

