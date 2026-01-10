Когда Киеву вернут тепло и возможна ли коммунальная катастрофа: прогноз эксперта

Эксперт отметил, что, по официальной информации, на восстановление работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потребуется около двух дней.

В ночь на 9 января РФ нанесла очередной массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки повреждены как жилые дома, так и объекты критической инфраструктуры.

Из почти 6 тысяч многоквартирных домов власти решили слить воду, и жители временно остались без тепла. Глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт по ЖКХ, тарифам и энергетике Олег Попенко рассказал УНИАН, грозит ли столице коммунальная катастрофа в будущем из-за возможных повторных атак.

Надолго ли может затянуться восстановление отопления?

По официальной информации, на восстановление работы ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 понадобится около двух дней. Но процесс подачи тепла в дома в Киеве в начале отопительного сезона занимает не менее двух-трех недель, а иногда это может длиться и до месяца.

Учитывая, что без теплоснабжения останется половина Киева, я думаю, что запуск отопления после слива воды и проведения ремонтных работ может затянуться как минимум до двух недель.

Через сколько времени дом без отопления станет непригодным для жизни?

Для того и сливают воду из домов, чтобы сооружения остались пригодными для жизни. Благодаря сливу воды системы тепло- и водоснабжения останутся целыми, и затем - после возобновления работы ТЭЦ, будет возможность снова подать в дома отопление и горячую воду.

То есть воду сливают, чтобы потом снова ее набрать в трубы и продолжить отопительный сезон. Благодаря этому дома останутся пригодными для жизни. Шаги власти по сливу воды правильные, поскольку это обезопасит дома от разрушения.

Обычные панельные дома без теплоснабжения при температуре -5...-10 замерзают за 48 часов. То есть вода в трубах за это время замерзает, и они могут лопнуть.

Что будет с инфраструктурой из-за слива воды?

После возвращения воды в трубы на них будет дополнительная нагрузка. Нагрузка возрастет на инфраструктуру, которая обеспечивает подачу тепла в дома, а также на трубы, которые есть в самих домах.

При низких минусовых температурах на все сети, по которым будет проходить теплоноситель, будет дополнительная нагрузка. А учитывая то, что в Киеве примерно 70% теплосетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте, то из-за дополнительной нагрузки трубы будут рваться, лопаться. И это проблема, которая возникнет при возобновлении отопительного сезона.

Как на ситуацию с отоплением в Киеве может повлиять разрушениеия ТЭЦ-6 (Троещенская ТЭЦ)?

Город просто останется без отопления. Мы не готовы к такому сценарию, у нас нет резервных источников питания и необходимого количества мобильных котельных.

Киев оказался неготов к таким сложным вызовам. У нас нет ничего для того, чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона в случае, если произойдет полное разрушение ТЭЦ-5, ТЭЦ-6.

Угрожает ли сейчас Киеву коммунальная катастрофа?

Это зависит от многих обстоятельств, в частности, от того, продолжится ли обстрел. Судя по действиям власти, у нас может такое произойти. А будут ли принимать меры для того, чтобы это не произошло - это под большим вопросом.

Власть должна заниматься моделированием ситуации. А насколько я знаю, этим не занимались.

Слава Богу, что чиновники хотя бы позавчера провели онлайн-совещания по сливу воды из многоквартирных домов. И сейчас этот процесс проходит более-менее организованно. И это уже неплохо.

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

