Энергоблоки вышли в аварийный ремонт: ситуация в энергетике ухудшилась, - 'Укрэнерго'

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить производство электроэнергии.

Утром 23 января в большинстве регионов были применены аварийные отключения света, поскольку несколько энергоблоков вышли в аварийный ремонт, сообщает "Укрэнерго".

Диспетчеры энергосистемы отметили, что из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак оборудование на уцелевших энергетических объектах работает на пределе возможностей.

"Из-за предыдущих повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить Украину светом, и нуждаются в остановке для ремонта", - пояснили энергетики.

В компании добавили, что для сохранения баланса в энергосистеме, а также из-за угрозы выхода из строя на длительный срок высоковольтного оборудования диспетчеры были вынуждены применить аварийные отключения.

Диспетчеры энергосистемы добавили, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить производство электроэнергии энергоблоками, которые были выведены в ремонт.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов", - подытожили в "Укрэнерго".

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия продолжает терроризировать украинскую энергетику. В частности, в ночь на 20 января россияне массированно ударили дронами и ракетами по энергетике Украины, оставив без света часть потребителей в Киеве и шести областях.

В ночь на 23 января РФ снова атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света жителей четырех областей. Из-за последствий вражеских атак на энергетику в более чем 10 областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

