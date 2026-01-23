Четыре области Украины частично без света: кто пострадал от российских ударов

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что аварийно-восстановительные работы проводятся во всех пострадавших от атаки регионах.

Россия в ночь на 23 января снова атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света жителей четырех областей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

"Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех пострадавших от атак регионах", - сообщил Некрасов.

Он добавил, что из-за погодных условий без света остались 10 населенных пунктов в Тернопольской области. По его словам, там продолжаются восстановительные работы.

Первый заместитель министра также подтвердил, что в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии, но не сказал, когда их могут отменить.

"Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - пояснил Некрасов.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия продолжает терроризировать украинскую энергетику. В частности, в ночь на 20 января россияне массированно ударили дронами и ракетами по энергетике Украины, оставив без света часть потребителей в Киеве и шести областях.

Ситуация со светом в столице остается крайне сложной. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что для возвращения почасовых графиков отключений в Киеве может потребоваться до семи дней.

Из-за последствий вражеских атак на энергетику в более чем 10 областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

