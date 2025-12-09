Все варианты, которые сейчас рассматривает украинское правительство для уменьшения продолжительности отключений, эксперт считает недостаточно эффективными.

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала ряд решений правительства с целью перераспределения электроэнергии в пользу населения для сокращения графиков отключений света.

Впрочем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с УНИАН отмечает, что ситуацию это существенно не улучшит. Вместо этого он предлагает остановить перекачку российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", на работу которого расходуется значительный объем тока.

Кабмин ищет пути перераспределения электроэнергии в пользу населения. Эксперт предполагает, что чиновники могут поискать дополнительные киловатты у украинского бизнеса. За исключением, разве что, критических отраслей промышленности, или предприятий, которые импортируют более 60% от собственных потребностей (таких потребителей энергетики не отключают).

"Например, какие-то гостиницы, средний бизнес по производству товаров, которые не являются критически необходимыми для страны. Но это существенно не повлияет на ситуацию", - отметил эксперт.

По его оценкам, такое перераспределение может потенциально сократить продолжительность отключений на час.

Другой возможный вариант - сокращение перечня предприятий, которым правительство запретило отключать свет. Впрочем, и этот вариант не поможет ощутимо улучшить графики отключения для бытовых потребителей. Омельченко прогнозирует, что даже если отключать свет всем, кроме критической инфраструктуры, то, например, киевляне смогут получить дополнительные 1-2 часа со светом.

"Это тоже хорошо, но кардинально ситуацию не изменит", - замечает специалист.

Более эффективным, по его мнению, сценарием стало бы прекращение транзита российской нефти по территории Украины, потому что это позволило бы высвободить значительно больше мощности.

"Мы до сих пор транзитируем российскую нефть, а нефтепровод ("Дружба", - УНИАН) сидит на электронасосах и потребляет большое количество электрической энергии - примерно, как Черкассы... Это ненормально, когда ограничивают потребителей, а для транзита российской нефти ограничений нет", - подытожил Омельченко

Отключение света в Украине - последние новости

В результате российских атак утром 9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях вводились аварийные отключения света.

Уже через несколько часов они распространились на большинство областей Украины. В "Укрэнерго" напомнили, что во время аварийных отключений графики почасовых отключений не действуют.

К тому же компания ДТЭК обновила графики отключений света на 9 ноября на основании новых команд диспетчеров "Укрэнерго", сократив количество часов со светом.

