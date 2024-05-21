Прокип объяснил, что сейчас тариф на электроэнергию для населения является убыточным.

После пересмотра тарифа на электроэнергию для населения отключения света не прекратятся, потому что для строительства новых генерирующих мощностей нужно время. Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

"После пересмотра тарифа отключения никуда не денутся. Они будут много месяцев, год, а то и два (с небольшими перерывами с умеренной погодой и потреблением, когда будут возникать профициты). Новая генерация не построится ни за месяц, ни за полгода. А учитывая сколько мы потеряли в результате обстрелов строить нужно много и долго", - рассказал он.

Прокип пояснил, что сейчас тариф на электроэнергию для населения является убыточным, и те компании, которые его финансируют ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") не имеют сейчас достаточно средств.

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Он подчеркнул, что к вопросу пересмотра тарифа надо подойти прозрачно и с четким обоснованием. Также нужно позаботиться о незащищенных слоях населения и пересмотреть систему субсидий.

"Конечно, когда дойдет до повышения тарифа, власть должна действовать вполне прозрачно. Сегодня уже звучит число 4,5-5 грн за кВт∙ч", - добавил аналитик.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.