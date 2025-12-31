РФ перед Новым годом ударила по энергетике: без света остались жители ряда областей

Вследствие дроновых ударов без света остаются десятки тысяч потребителей.

Российские оккупанты ночью и утром 31 декабря нанесли новые удары по Украине. Целями врага стали энергообъекты в четырех регионах.

Заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко на брифинге сообщил, что в результате российской атаки зафиксированы новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

"Враг совершил беспилотные удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро обесточена значительная часть потребителей в Донецкой области. Также из-за вражеских обстрелов есть новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях. Восстановление энергоснабжения уже началось там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - сказал Вязовченко.

Заместитель министра также отметил, что враг с ночи атакует Одесскую область, что привело к обесточиванию более 170 тысяч потребителей. По его словам, аварийно-восстановительные работы уже продолжаются. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет.

"В Киевской области из-за массированной ракетно-пушечной атаки 27 декабря остаются обесточенными около тысячи потребителей в Броварском районе. Аварийно-восстановительные работы осуществляются круглосуточно. Из положительного - энергетики вернули свет для более 9 тысяч жителей Киевской области", - добавил Вязовченко.

Кроме того, из-за непогоды, сильного ветра и налипания мокрого снега на утро полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

27 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку с применением ракет и ударных дронов. Кремль запустил сотни дронов и десятки ракет, среди которых были аэробаллистические "Кинжалы".

Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия российских ударов. Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что стабилизировать ситуацию со светом в Киевской области удастся в течение недели.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что ситуация с энергетикой в городе Вышгород в Киевской области крайне сложная. По его словам, в целом ситуация в отечественной энергетике остается крайне напряженной. Он отметил, что украинцы будут встречать Новый 2026 год с критической ситуацией в энергосистеме.

