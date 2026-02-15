РФ хочет обойти с севера Мирноград: десантники ВСУ показали 'сафари' на оккупантов (видео)

Наши бойцы продолжают проводить поисково-ударные действия в городе и его окрестностях.

Противник не оставляет попыток обойти город с севера Мирноград Донецкой области с целью окружения наших подразделений. Об этом в Telegram сообщает отделение коммуникаций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям аэроразведки и ударных подразделений враг в основном обнаруживается и обезвреживается заблаговременно - на подступах.

"Враг продолжает применять тактику малых пеших групп - это единственная возможность оккупантов осуществлять хоть какое-то продвижение, однако она критически истощает человеческий ресурс россиян. Также фиксировались попытки прорыва на бронированной технике вглубь города, однако она быстро обнаруживалась и уничтожалась", - сообщили в бригаде.

Отмечают, что бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают проводить поисково-ударные действия в Мирнограде и его окрестностях.

"Мирноградское сафари продолжается, десантники продолжают охоту на оккупантов", - говорится в сообщении. Также показано видео уничтожения врага в городе и на подступах к нему.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, уже более года россияне ведут изнурительные бои на востоке и юго-востоке Украины.

Издание The New York Times пишет, что россияне пытаются завершить захват трех стратегически важных городов - Гуляйполя, Покровска и Мирнограда. По мнению военных экспертов и независимых наблюдателей, уже в ближайшие недели или месяцы оккупанты смогут достичь своей цели.

Отмечается, что захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда даст России опору для размещения войск и организации логистики для будущих наступательных операций. Также оккупация этих городов может стать новыми рычагами влияния в мирных переговорах.

