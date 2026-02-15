Рубио попытался успокоить союзников в Мюнхене, но в Европе ему не поверили, - FT

Несмотря на заверения Рубио о "нерушимой связи", лидеры ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, готовятся к худшему.

Когда госсекретарь США Марко Рубио вышел на сцену ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, он насытил свое обращение словами утешения, воспевая "нерушимую связь" между США и Европой, восходящую к прибытию европейских поселенцев на американский континент. "Мы всегда будем детьми Европы", – сказал он.

Толпа европейских лидеров, министров и высокопоставленных чиновников встала, чтобы поаплодировать, но это было вызвано не столько восхищением, сколько чистым облегчением, пишет Financial Times. Сообщается, что первые 13 месяцев второго срока Дональда Трампа на посту президента США спровоцировали самый масштабный кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия.

Его агрессивная внешняя политика и "сделочный" подход к отношениям с союзниками пугают давних партнеров США в Европе и подрывают пакт о безопасности, просуществовавший восемь десятилетий. И хотя тон Рубио был вежливее, чем обличительная тирада вице-президента США Джей Ди Вэнса, произнесенная на этой же сцене годом ранее, суть американского послания почти не изменилась.

Рубио повторил тезисы администрации, в том числе раскритиковал европейскую энергетическую политику за "умиротворение климатического культа" при одновременном "обнищании собственного народа", а также заявил, что массовая миграция создает перспективу "стирания цивилизации".

"Рубио – это лучшее, на что мы можем надеяться от этой администрации [США]. Но он все же дал понять довольно четко: если трансатлантические отношения и не разорваны, то они существенно отличаются от того, к чему мы привыкли", – сказал один из высокопоставленных европейских министров, присутствовавший в зале.

"Шоковая терапия" для Европы

Европейские чиновники отметили, что во многих смыслах речь Вэнса в 2025 году было легче переварить, поскольку она была настолько откровенно агрессивной, что обеспечила единство в ответной реакции Европы. Нюансы в речи Рубио усложнили оценку угрозы, заявляют они.

"В том-то и дело: если вы что-то ломаете, собрать это обратно не так-то просто. Приятно, что [Рубио] протянул руку, вместо того чтобы тыкать нам пальцем в глаз... но ничего не изменилось", – сказал один европейский министр из аудитории.

Выступая сразу после Рубио, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что, несмотря на смену риторики, отношения США и Европы остаются фундаментально напряженными. Европа пережила "шоковую терапию", сказала она. "Были пересечены некоторые черты, которые уже нельзя "пересечь обратно". Европейский образ жизни, наши демократические основы и доверие наших граждан подвергаются испытаниям новыми способами".

Чиновники отметили, что более мягкий тон Рубио позволил оптимистичным голосам в Европе продвигать идею о том, что ведение дел в привычном режиме ("business as usual") все еще возможно. Генсек НАТО Марк Рютте попытался сгладить углы, объясняя, почему Рубио проигнорировал встречу по украинскому вопросу. Генсек НАТО списал все на несовпадение графиков и "другие важные дела" американского дипломата.

"Штаты должны заботиться обо всем мире, а не только о Европе. Разорваться они не могут. Я отношусь к этому с полным пониманием", – заявил Рютте.

Фактор Гренландии

Ежегодное мероприятие в Мюнхене стало своего рода проверкой здоровья трансатлантических отношений. В этом году оно прошло всего через несколько недель после того, как Трамп пригрозил (а затем отступил) потенциальными военными действиями для захвата Гренландии у Дании, союзника по НАТО.

Это стало самым экстремальным примером в череде событий, обостряющих отношения, последовавшим за тарифами Трампа против европейских стран в прошлом году и его поддержкой евроскептиков на недавних выборах в ЕС. Кажущиеся непреодолимыми разногласия между США и Европой наиболее заметны в вопросе Украины и подходе к мирным переговорам под эгидой США, пишет СМИ.

В материале говорится, что, пока Трамп требует от Украины пойти на уступки ради продвижения переговоров, европейские столицы заявляют, что он должен оказывать давление на Россию – либо увеличивая военную поддержку Киева, либо вводя новые санкции против Москвы. Европейские лидеры в Мюнхене даже подталкивали Рютте, в частности, быть тверже с США в вопросе мирных переговоров и не поддерживать подход Трампа.

"В руках России остановить [войну]. Но это также и в наших руках. И именно Америка, Европа и Украина вместе могут заставить [Россию] прекратить ее", – заявил на конференции канцлер Германии Фридрих Мерц.

Масштаб беспокойства таков, что даже Германия – страна, которая всегда отвергала предложения Парижа присоединиться к французскому ядерному зонтику и рассчитывала на атомный щит США, – рассматривает возможность смены курса. Мерц объявил, что "инициировал переговоры" с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ядерном сдерживании на континенте.

В европейских столицах также царит тревога, что администрация Трампа фундаментально не любит ЕС как институт и предпочла бы иметь дело с отдельными государствами – подход, который, по мнению многих в Европе, подрывает десятилетия европейской интеграции, призванной обеспечить мир и процветание.

И все же, после года турбулентности со стороны Вашингтона, большая часть европейского сообщества безопасности и обороны была готова рассматривать стакан как наполовину полный, а не наполовину пустой, отмечают журналисты.

