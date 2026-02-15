Президент Литвы высказался о мирных переговорах по войне в Украине

Сейчас Россия только имитирует переговорный процесс, говорит Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия не готова к миру. Страна-агрессор демонстрирует это каждый день.

Такое заявление он сделал во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Европейская правда. Он скептически настроен по поводу нынешнего переговорного процесса, который продолжается с участием Украины, США и России.

"Как мне кажется – и Россия доказывает это каждый день – Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно, это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026 – потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс, а тем временем пытаются сломить дух украинцев", – сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что способность Украины держаться зависит от помощи со стороны партнеров.

"Сейчас очень нужна наша постоянная поддержка, наша готовность и наше единство – с нашим трансатлантическим партнером также", – резюмировал он.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что неизвестно, насколько серьезно РФ настроена прекратить войну против Украины. По его словам, в Вашингтоне будут и дальше выяснять, получится ли найти приемлемые для Украины условия, с которыми согласится и Россия.

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол считает, что Кремль не заинтересован в дальнейших мирных переговорах с Украиной. Он также неодобрительно высказался о возможном давлении США на Украину ради быстрого мира, о чем ранее писали западные СМИ.

