В Одесской области от агрессии РФ гибнут 'сказочные' птицы с красными глазами, - ученый

Вид прекрасно и гармонично приспособлен к жизни в воде и на воде, но антропогенное воздействие убивает их и заставляет страдать.

В Одесской области на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксированы красивые птицы с красными глазами - пирникоз черногорлый, этот вид больше всего пострадал из-за сброса в Черное море растительного масла, произошедшего в результате удара РФ по порту "Южный" в конце 2025 года.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал фото необычной птицы.

По его словам, фотографии сделаны в феврале 2026 года, на них - пирникозы черногорлые на лиманах нацпарка. Видно, как будто нарисованная вода застыла на перьях пернатого, который из-за особого цвета глаз напоминает сказочное существо.

Видео дня

"Когда ты видишь птицу, которая не повреждена маслом - как на фото, то видишь красивую картину, когда стекают капли по перьям птицы, как уникальное тело здоровых пирникоз естественно отталкивает от себя воду", - объяснил ученый.

По его словам, дикая природа хранит много тайн, в том числе и трагических. Среди них - последствия утечки в Черное море подсолнечного масла, произошедшей в декабре 2025 года из-за дроновой атаки РФ по порту "Южный". В результате, по словам исследователя, погибло множество гидробионтов и птиц, особенно пострадали именно пирникозы черногорлые - невероятно красивые птицы с ярко-красными глазами.

По оценкам исследователей, добавляет Русев, из-за утечки масла птиц только этого вида погибло около 3 тыс., и сейчас море продолжает выбрасывать на побережье в нацпарке "Тузловские лиманы" загрязненную воду и мертвых птиц. Как отмечает ученый, это далеко от места аварии.

"И каждый раз мы фиксируем на берегах моря мертвых птиц, а среди них – чаще всего пирникозу черногорлую. Этот вид очень красивых птиц прекрасно и гармонично приспособлен к жизни в воде и на воде, но антропогенное воздействие убивает их и заставляет страдать от невозможности нырять и питаться", - отметил исследователь.

Он подчеркивает, что не публикует фото с невероятным количеством найденных трупов, чтобы не травмировать людей.

Утечка растительного масла в море - что известно

Как писал УНИАН, в декабре 2025 года армия РФ несколько дней подряд наносила массированные удары по порту "Южный" (Одесская область), из-за чего произошло загрязнение моря маслом. В результате масштабных выбросов на нескольких пляжах Одессы погибло много водоплавающих птиц. Несколько сотен пернатых спасли местные жители, рискуя собственной жизнью.

Впоследствии ученый назвал количество птиц, погибших из-за атаки РФ по порту в Одесской области. По его словам, утечка в Черное море растительного масла, вероятно, привела к гибели около 5 тыс. птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: