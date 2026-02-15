Магнитные бури 15 февраля: будет ли штормить в конце недели (график)

В целом на 15 февраля ожидается небольшая геомагнитная активность, при которой магнитные бури будут преимущественно на уровне G1, но влияние на технику и самочувствие людей всё же возможно, особенно у метеочувствительных.

Сегодня, 15 февраля, есть вероятность магнитной бури, но она не будет сильной.

По данным космических служб, сегодня и завтра ожидается повышенная геомагнитная активность из-за коронального выброса массы. Этот выброс может достичь нашей планеты и вызвать слабую магнитную бурю уровня G1. Это означает, что возмущения магнитного поля будут заметны, но в целом не очень сильны.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное воздействием потоков заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце во время вспышек и корональных выбросов массы. Когда эти частицы достигают магнитосферы, они взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и создают колебания, которые и называют геомагнитными бурями.

Как измеряют магнитные бури

Геомагнитная активность измеряется с помощью индекса Kp. Эта шкала показывает степень возмущения магнитного поля:

Kp 0-2 означает споконую геомагнитную обстановку;

Kp 3-4 говорит об умеренных колебаниях;

Kp 5 и выше - магнитные бури.

Чем опасны магнитные бури

Хотя магнитные бури - это естественный космический процесс, они могут оказывать влияние на технику и людей:

В частности, геомагнитные возмущения способны вызвать кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и спутников.

Мсчитается, что метеочувствительные люди могут ощущать головные боли, усталость, раздражительность, нарушения сна и общий дискомфорт в период активных бурь.

