Командир рассказал, как именно Россия пытается компенсировать потерю Starlink

Система спутниковой связи Starlink давала российским оккупантам возможность оперативно управлять войсками и дронами, а также видеть единую картину линии соприкосновения.
После потери доступа к ней россияне пытаются найти альтернативы. Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДOM командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
"Сейчас Россия разворачивает Wi-Fi мосты, прокладывает оптоволоконные линии и устанавливает LTE-вышки, чтобы восстановить управление войсками. Но Украина уже работает над альтернативными каналами связи, чтобы защитить свои войска от подобных угроз в будущем", – пояснил военный.
По его словам, россияне также давят на граждан Украины, чьи родственники находятся в плену или на оккупированных территориях, чтобы получить доступ к "Старлинкам". Командир советует обращаться в СБУ в таких случаях.
"Они знают, как с этим работать и могут обратить возможности противника против него самого", – добавил Юрий Федоренко.
Ограничение работы Starlink в Украине
После распространения применения терминалов спутниковой связи Starlink на российских дронах Минобороны обратилось к SpaceX. Как следствие – теперь в Украине работать могут только официально зарегистрированные терминалы (касается это и гражданских лиц).
Советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флеш Бескрестнов рассказал, что россияне хотят наладить связь из стратосферы вместо "Старлинков". Уже начаты испытания стратосферных платформ, которые планируют использовать для налаживания связи стандарта 5G NTN.