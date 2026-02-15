Сколько будут стоить 100 долларов до 22 февраля: прогноз банкира

Эксперт отметил, что предпосылок для резких скачков курса валют нет.

На мировом валютном рынке ситуация остается напряженной, но контролируемой. Доллар не теряет статуса базовой мировой валюты, но наблюдается рост интереса к альтернативным активам.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил в комментарии УНИАН, что предпосылок для резких скачков курса валют в Украине пока нет, несмотря на ситуацию в мире.

По его прогнозу, с 16 по 22 февраля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в этот период 4250-4350 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 42500-43500 гривень.

При этом, по мнению банкира, евро же будет находиться в пределах 50-52 гривни и на межбанке, и на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 22 февраля будут стоить 5000-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50000-52000 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в феврале главное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

По его прогнозу, ожидаемые колебания курса доллара будут в пределах 42,6-43,5 грн, евро - 49-51,5 грн.

