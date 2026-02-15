Экс-жених Меловина заговорил о причине расставания: 'Я чувствовал себя виноватым'

Петр отметил, что стоит всегда ставить себя на первое место.

Бывший жених-военный популярного украинского певца Меловина – Петр – высказался об их расставании.

Напомним, вчера, 14 февраля, артист сообщил, что они больше не вместе. Подробностей Меловин не написал, однако поблагодарил за опыт. А вот Петр в своем Instagram написал, что постоянно чувствовал себя виноватым в их отношениях.

"Все мое детство делали так, чтобы я чувствовал вину, а потом они тянули меня за ниточки, когда им выгодно. Потому что знают, что Петр добрый и простит. Потом я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, спасибо за опыт, идите на**й... Сколько раз я мог закончить эту жизнь, но не сдавался. В школе надо мной смеялись, потому что рядом не было родителей. Мама работала как лошадь, но это не снимает с нее ответственности. В 12 лет меня изнасиловал нетрезвый мужчина. После этого я научился это скрывать. Мне близкие родственники желают смерти. И я это принял", - отметил военный.

Петр добавил, что в жизни всегда стоит в первую очередь выбирать себя.

"Любите себя, всегда ставьте себя на первое место. А любовь не должна занимать первое место - это должно быть дополнением. Родственники не должны быть на первом плане вашей жизни. Работа тоже не должна быть на первом месте, а вы", - написал он.

К слову, парамедик-военный Петр Злотя сделал предложение Меловину в ноябре 2025 года в центре Киева. Сейчас экс-пара удалила совместные фото из Instagram.

