Глава Европарламента раскритиковала идею выборов в Украине во время войны

Глава Европейского парламента Роберта Метсола раскритиковала обсуждение проведения выборов в Украине в условиях войны. Такое заявление она сделала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Когда в России были честные выборы? Когда мы сможем сказать, что если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых нет электроэнергии, идти голосовать? И это циничный замысел, в который мы попадаем, и мы абсолютно не должны этого допускать", – сказала Метсола.
Глава Европарламента подчеркнула, что Европа остается рядом с Украиной. Она отметила, что недавно Европейский парламент согласовал кредит для Украины в размере 90 млрд евро.
Кроме того, она прокомментировала вопрос расширения Евросоюза в контексте вступления Украины:
"Я возглавляю парламент, который массово поддерживает это. Это выигрыш для всех. Это не благотворительность. Нам нужна Украина и нам нужно, чтобы Украина была частью европейской семьи. И мы можем сделать гораздо больше".
Выборы в Украине
Очередные выборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и военного положения провести их невозможно.
Россия активно использует этот нюанс, называя украинскую власть "нелегитимной". В Москве постоянно говорят о необходимости проведения выборов. По мнению президента Владимира Зеленского, таким образом россияне хотят избавиться от него.
В западных СМИ писали, что Украина якобы хочет объявить о выборах 24 февраля. Зеленский опроверг эти слухи. Глава государства подчеркнул, что сначала должно быть прекращение огня, чтобы потом думать о выборах.