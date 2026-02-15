Глава Европарламента раскритиковала идею выборов в Украине во время войны

По ее словам, этого допускать нельзя.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола раскритиковала обсуждение проведения выборов в Украине в условиях войны. Такое заявление она сделала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда в России были честные выборы? Когда мы сможем сказать, что если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых нет электроэнергии, идти голосовать? И это циничный замысел, в который мы попадаем, и мы абсолютно не должны этого допускать", – сказала Метсола.

Глава Европарламента подчеркнула, что Европа остается рядом с Украиной. Она отметила, что недавно Европейский парламент согласовал кредит для Украины в размере 90 млрд евро.

Видео дня

Кроме того, она прокомментировала вопрос расширения Евросоюза в контексте вступления Украины:

"Я возглавляю парламент, который массово поддерживает это. Это выигрыш для всех. Это не благотворительность. Нам нужна Украина и нам нужно, чтобы Украина была частью европейской семьи. И мы можем сделать гораздо больше".

Выборы в Украине

Очередные выборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и военного положения провести их невозможно.

Россия активно использует этот нюанс, называя украинскую власть "нелегитимной". В Москве постоянно говорят о необходимости проведения выборов. По мнению президента Владимира Зеленского, таким образом россияне хотят избавиться от него.

В западных СМИ писали, что Украина якобы хочет объявить о выборах 24 февраля. Зеленский опроверг эти слухи. Глава государства подчеркнул, что сначала должно быть прекращение огня, чтобы потом думать о выборах.

Вас также могут заинтересовать новости: