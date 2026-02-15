15 февраля погода в Украине испортится: заснежит и вернутся морозы

На юге, в центральных областях и местами на востоке осадки будут в виде дождя.

С сегодняшнего дня, 15 февраля, погода в Украине испортится. На западе и севере похолодает до минусов и заснежит. На остальной территории еще сохранится "плюс", но пройдут дожди. Местами осадки будут сильные, а еще усилится ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет снежная зима. Тут температура днем упадет до -7°...-1°. Будет пасмурно и пройдет снег, местами будут метели. Исключение 0 Закарпатская область, где сохранится тепло до +3°...+5°.

На севере Украины тоже станет холоднее. Тут столбики термометров покажут -4°...-1°. Ожидается пасмурная погода со снегом и метелями.

Видео дня

На востоке страны сегодня еще будет тепло. Воздух тут прогреется до +2°...+5°, а дожди пройдут только в Харьковской области.

В центральной части Украины погода в течение дня тоже испортится. В Винницкой области вероятен снегопад и ожидается похолодание до -1°...-3°. На остальной территории пройдут дожди, местами сильные, а столбики термометров покажут от -1° до +4°.

Жителей южных областей ждет пасмурная и дождливая погода, но температура все еще будет выше нуля. Днем тут воздух прогреется до +5°...+8°, а в Крыму ожидаются весенние +12°...+14°.

15 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

15 февраля - святого апостола Онисима. По приметам, какая погода в этот день, такой будет и весна.

Вас также могут заинтересовать новости: