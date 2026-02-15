О нем молчали десятилетиями: секретный самолет Пентагона стал 'отцом' истребителей-невидимок

Экспериментальный самолет 1990-х годов помог сформировать технологии, которые сегодня используются в F-35 и B-21 и имеют стратегическое значение на фоне развития российской ПВО.

Американский экспериментальный самолет YF-118G, известный как "Хищная птица", в 1990-х годах сыграл ключевую роль в развитии современных технологий малозаметности. Хотя он никогда не предназначался для боевых миссий, именно на нем испытали инженерные решения, которые впоследствии стали стандартом для новейших стелс-платформ США, пишет National Security Journal.

Проект разработала компания McDonnell Douglas, которая позже вошла в состав Boeing. Программа длилась с 1992 по 1999 год, а первый полет состоялся в 1996-м. Всего самолет совершил 38 испытательных полетов и оставался засекреченным до 2002 года.

"Хищная птица" стала летающей лабораторией для проверки новых подходов в цифровом проектировании, композитных материалах и формировании корпуса с плавными контурами. Именно такая аэродинамическая концепция впоследствии появилась в истребителе F-35 Lightning II и стратегическом бомбардировщике B-21 Raider, который сейчас проходит летные испытания.

После успеха стелс-операций во время войны в Персидском заливе в 1991 году Пентагон искал способы удешевить производство малозаметных самолетов и упростить их обслуживание. YF-118G должен был доказать, что современные технологии позволяют создавать такие машины быстрее и с меньшими затратами.

Сегодня наследие "Хищной птицы" остается актуальным на фоне развития программ воздушного господства нового поколения (NGAD). В то же время развертывание Россией систем ПВО С-400 и С-500 и активное развитие многодиапазонных радаров в мире ставят под вопрос абсолютное преимущество стелс-технологий.

Единственный экземпляр YF-118G в настоящее время хранится в Национальном музее Воздушных сил США в Дейтоне, штат Огайо.

