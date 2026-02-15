Страны ЕС обсуждает ядерное перевооружение из-за политики Трампа, - Politico

Европейские чиновники обсуждают "европейскую ядерную кнопку" как дополнение к НАТО, опасаясь, что в критический момент Америка может не прийти на помощь.

Многие европейские страны публично поддерживают переговоры о создании собственной системы ядерного сдерживания в дополнение к американскому атомному оружию. Это происходит на фоне падения доверия к США под руководством Дональда Трампа.

Высшие должностные лица двух стран Балтии сообщили Politico, что, хотя они по-прежнему рассматривают НАТО как краеугольный камень ядерного сдерживания, теперь они готовы обсуждать роль самой Европы. Это придало новый импульс дебатам, которые звучали как в публичных выступлениях, так и в частных беседах на Мюнхенской конференции по безопасности. Растущее давление с целью начать серьезный разговор о ядерном оружии в Европе является ответом на пошатнувшуюся уверенность в том, что США отразят нападение России.

Эти сомнения не развеялись даже после речи госсекретаря США Марко Рубио, которая была выдержана в относительно примирительном тоне, пишет СМИ. Эстония не исключает участия в переговорах о едином ядерном сдерживании в Европе на ранней стадии, заявила в интервью заместитель министра обороны Туули Дунетон. "Мы всегда открыты для обсуждения с партнерами", – сказала она, подчеркнув при этом, что США по-прежнему "привержены обеспечению ядерного сдерживания для стран-союзников".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала эту мысль. "Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет?", – сказала она, предупредив, однако, что любые шаги должны соответствовать "международным обязательствам".

Трамп ставил под сомнение 5-ю статью Устава НАТО о коллективной обороне, высмеивал вклад союзников в войну в Афганистане под руководством США и неоднократно призывал аннексировать Гренландию, принадлежащую Дании (члену НАТО). Сообщается, что это заставляет Европу искать то, что чиновники называют еще одним слоем "страховки" от Москвы.

Французский фактор

На практике это означает обращение к Франции и Великобритании – единственным ядерным державам Европы. В отличие от Лондона, Париж не входит в Группу ядерного планирования НАТО, которая обсуждает применение ядерной силы в рамках альянса. Президенты Франции неоднократно подчеркивали, что национальные интересы Франции имеют европейское измерение, но настаивали на том, что любое решение о запуске принимается исключительно Парижем.

И канцлер Германии Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон затронули тему европейского ядерного сдерживания в своих речах в Мюнхене. Но не все согласны с этим курсом. Премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что Европа должна стать сильнее, чтобы сдерживать Россию, но заявил: "Я твердо верю, что ядерное перевооружение – это неправильный путь".

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Америка не убирает свой ядерный зонтик с континента, хотя Вашингтон хочет, чтобы Европа активизировалась и делала больше для обычной обороны.

Критическая масса

Ядерные переговоры между Францией, Германией и другими странами, включая Швецию, находятся на очень ранней стадии. Недавно Макрон упомянул о необходимости "переосмыслить ядерное сдерживание", чтобы также учитывать обычные вооружения, такие как ракеты глубокого поражения. На начало марта у него запланирована знаковая речь о подходе Франции к своей ядерной доктрине.

Разговоры об атомном оружии Франции с европейскими союзниками "важны, потому что это способ сформулировать ядерное сдерживание в целостном подходе к обороне и безопасности", сказал он.

По словам ядерного эксперта Брюно Тертре, заместителя директора Фонда стратегических исследований (французского аналитического центра по безопасности), это сигнализирует о небольшом изменении: Франция видит большее взаимодействие между обычным и ядерным сдерживанием.

В новом документе, представленном в кулуарах конференции, оцениваются шесть различных ядерных вариантов для континента: удвоение ставки на сдерживание со стороны США; усиление роли Франции и Великобритании; разработка наднационального "евроздерживания"; приобретение новых независимых арсеналов; и сосредоточение внимания на обычном (неядерном) сдерживании.

Два высокопоставленных европейских правительственных чиновника заявили, что западные столицы теоретически могли бы помочь поддержать ядерное сдерживание Франции, предоставляя обычные военные средства, такие как подводные лодки. Париж также мог бы рассмотреть возможность увеличения своего ядерного арсенала при субсидировании со стороны других стран, добавили чиновники, которым была предоставлена анонимность для свободного общения.

Некоторые страны призывают Францию присоединиться к официальному процессу ядерного планирования НАТО, утверждая, что это теснее свяжет французский арсенал с европейской безопасностью. Париж не намерен этого делать.

"Я думаю, что любая дискуссия в Европе, гарантирующая, что коллективно мы станем еще сильнее перед лицом ядерных угроз – это прекрасно. Но никто в Европе не предлагает делать это как... замену ядерного зонтика Соединенных Штатов", - заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Теперь следующий шаг – речь Макрона в марте, и на него оказывается давление, чтобы он перешел от слов к делу.

"После многих лет французских попыток разработать общий стратегический подход к сдерживанию в Европе, часто идущих вразрез с интересами наших союзников, геополитический контекст теперь позволяет согласовать позиции", – считает Элоиз Файе, научный сотрудник Французского института международных отношений.

"Теперь мы должны перевести эти слова в конкретные действия и предложения, чтобы усилить европейское сдерживание перед лицом российской угрозы и американской нестабильности", – добавила она.

Другие новости о ядерном оружии

Ранее УНИАН сообщал, что новая ядерная гонка между РФ и США станет подарком для Украины. Если "стопора" больше не будет, рост ядерных арсеналов является вполне ожидаемым следствием, что приведет к еще большим расходам. Кремль будет вынужден тратить больше средств на свое ядерное оружие, заявили эксперты.

Деньги на ядерку будут вынимать не только из карманов пенсионеров, учителей и врачей, но также из карманов солдат и производителей обычного оружия, которое используется в войне против Украины.

Кроме того, мы также рассказывали, что, по словам Рубио, Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии. "Договор требует наличия как минимум двух сторон, и перед Соединенными Штатами стоял выбор: либо в одностороннем порядке взять на себя обязательства, либо признать, что новая эра требует нового подхода. Не старого доброго договора СНВ-3, а чего-то нового", - говорится в его заявлении.

