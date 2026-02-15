15 февраля украинцы поздравляют киберспортсменов и заботятся об овцах.

Пятнадцатый день февраля в Украине считается скорбной датой, поскольку посвящается погибшим воинам. Главное международное событие этой даты также имеет грустный оттенок. Православные верующие вспоминают прославленного христианского проповедника. По народным верованиям праздник 15 февраля считается удачным для встречи гостей.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день онкобольных детей. Его цель - оказать поддержку самым маленьким пациентам с раком и их семьям, а также распространить информацию о ранней диагностике онкологии. В честь него проводятся благотворительные акции и концерты для таких детей.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День китов, День бегемотов, День "Счастлив в одиночестве", День компьютерщика и День операционной медсестры.

Какой сегодня праздник в Украине

15 февраля в нашей стране проводится День чествования участников боевых действий на территориях других государств, то есть украинских военных, погибших за пределами родины. Каждая такая гибель - большая потеря для всей Украины.

Некоторые геймеры отмечают еще один праздник сегодня в Украине -День киберспорта, то есть дисциплины, где люди соревнуются в компьютерных играх. Однако у праздника есть еще одна, более известная дата - 7 сентября. В любом случае, 15 февраля также можно поздравить знакомых, которые зарабатывают с помощью мастерства в видеоиграх.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном календаре 15 февраля вспоминают апостола от 70-ти и проповедника христианства Онисима Византийского, а также отшельника Пафнутия Киево-Печерского. По старому стилю отмечается великий религиозный праздник Сретение Господне.

Подходящим сегодня праздник считается для молитв о здоровье, плодовитости овец и другого домашнего скота, чьим покровителем считается Онисим.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшней даты позволяют определить, какой будет весна:

если дороги заметает снегом, то весенняя пора будет поздней;

если потеплело, то и март будет теплым;

птицы купаются в лужах - к погожему апрелю;

оранжевое небо на закате сулит снежную метель в ближайшую неделю.

Наши предки много говорили о том, какой сегодня церковный праздник удачный для заботы о домашней скотине, особенно об овечках. Считалось, что если ласково обращаться с животными, то они будут здоровыми и плодовитыми. Кроме того, вещи из овечьей шерсти 15 февраля оздоровят человека.

Давнее верование про этот день гласит, что домой обязательно стоит пригласить гостей - как родных, так и малознакомых. И чем щедрее хозяева их угостят, тем благополучнее проживут этот год. А фермеры с сегодняшней даты начинают выносить семена на улицу, чтобы закалить перед заморозками.

Что нельзя делать сегодня

По верованиям наших предков в праздник сегодня не стоит ничего обещать - все равно не получится сдержать слово. Также категорически запрещено обижать зверей, лгать, говорить грубости.

