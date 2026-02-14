15 февраля: церковный праздник сегодня, о чем предостерегают приметы дня

Православный праздник сегодня в народе называют Онисим-овчарник.

15 февраля по новому церковному календарю вспоминают одного из 70 апостолов Христа - святого Онисима. Этот день издавна связан с особыми приметами и традициями - о них, что считалось недопустимым 15 февраля, а также какой сегодня праздник церковный в старом календаре, рассказываем в материале.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю

15 февраля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память святого Онисима - одного из 70 апостолов и ученика первых последователей Христа.

Онисим жил в I веке, в 54-68 годах, в Византии, и был рабом состоятельного христианина Филимона в городе Колоссы. Однажды Онисим совершил проступок и, чтобы избежать наказания, бежал в Рим. Но там он оказался в темнице, где встретил апостола Павла.

Когда Павел узнал историю Онисима, то написал письмо его хозяину, Филимону - просил простить беглеца. Филимон был настолько щедр, что не только простил, но и даровал слуге свободу.

После этого случая Онисим принял крещение и стал помощником апостола Павла. В дальнейшем он посвятил свою жизнь проповеди Евангелия в разных странах. В преклонном возрасте его поставили епископом Ефеса.

Святой погиб как мученик - по приказу императора Траяна его казнили.

Кого еще почитают сегодня:

преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского;

преподобного Пафнутия и дочку его, Евфросинию;

преподобного Евсевия, пустынника Сирийского,

а также Виленскую и Далматскую иконы Богородицы.

Третье воскресенье подготовительного периода к Великому посту в православной традиции носит название Неделя о Страшном суде, или Мясопустная неделя (то есть, воскресенье). Это последний день, когда церковный устав позволяет вкушать мясную пищу. Со следующей недели начинается Сырная седмица.

В этот день вспоминают евангельское повествование о Страшном суде - напоминание о личной ответственности человека за свои поступки, милосердии и духовной готовности к встрече с Богом.

Православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 15 февраля отмечают один из двунадесятых и самых почитаемых праздников у христиан - Сретение Господне. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и какие запреты связаны с этой датой.

Что можно 15 февраля и что нельзя делать сегодня

К святому Онисиму обращаются с молитвами о здоровье скота и хорошем приплоде - святого почитают как покровителя овец и пастухов.

В народе праздник носит название Онисим-овчарник. У овчаров издавна в эту дату был особый обряд: вечером они выходили во двор, кланялись на все четыре стороны и "окликали" звезды - просили о многочисленном и крепком потомстве у овец.

Есть свой обряд и у хозяек. Считается, что семена для посева нужно трижды, на три зари, выставить на утренний мороз, а затем спрятать. По поверью, это укрепляет зерно и обещает щедрые всходы.

Еще одна из традиций дня - в этот день накрывают щедрый стол и зовут в гости родных, соседей и особенно тех, кто испытывает материальные трудности. По примете, чем богаче стол и искреннее забота о нуждающихся, тем больше достатка и благополучия будет в доме в течение года.

В церковный праздник 15 февраля, как и в любой другой день, не одобряются ссоры, ложь, зависть, жадность и уныние. Следует избегать грубых слов, не отказывать в помощи и милостыне, не обижать ни людей, ни животных.

По народным поверьям считается, что в этот день не стоит:

делиться своими замыслами - могут не осуществиться;

давать обещания и доверять чужим клятвам - слова эти окажутся "пустыми";

начинать важные долгосрочные дела.

Особенно приметы предостерегают от денежных займов: давать в долг сегодня не советуют - деньги либо не вернутся вовсе, либо из-за них можно надолго испортить отношения.

Приметы 15 февраля - что расскажет погода

По погоде этого дня можно судить о весне, урожае и даже о том, каким будет сентябрь:

сосульки свисают с крыш - весна окажется затяжной;

снег начинает активно таять - к богатому урожаю сена;

яркая луна и чистое небо - морозы задержатся;

закат красно-оранжевого цвета - в ближайшее время жди метель.

Говорят, что какая погода на Онисима - таким и сентябрь будет.

