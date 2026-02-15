Какой бойлер брать для квартиры и сколько он реально тянет света: объяснение эксперта

Украинцы все чаще задумываются над тем, как самостоятельно обеспечить себя горячей водой.

Из-за отключения света и проблем с горячим водоснабжением в Украине жители разных городов все чаще задумываются о том, как стать автономными и самостоятельно обеспечить себя необходимым, в частности, горячей водой.

Доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский рассказал УНИАН, стоит ли сейчас устанавливать бойлер в квартире. Кроме того, эксперт посоветовал, каким типам бойлеров стоит отдавать предпочтение.

Стоит ли устанавливать бойлер в квартире, если горячей воды часто нет, централизованное ГВС ненадежное, а с электричеством постоянные проблемы?

Однозначно да, потому что каждый сам должен заниматься вопросами выживания. А надеяться на систему централизованного горячего водоснабжения в украинских городах становится все более и более проблематично.

Если брать опыт Ивано-Франковска, то у нас централизованное горячее водоснабжение исчезло примерно в середине 1990-х годов, и бойлеры стали единственным решением, которое позволило иметь собственную горячую воду.

Бойлер – это, условно говоря, большой термос, то есть емкость, которая достаточно долго может продержать воду горячей. Конечно, то, как долго вода будет оставаться горячей, зависит от качества бойлера. Несмотря на то, что есть проблемы с электроснабжением, бойлер я все-таки советовал бы установить, потому что, когда есть электричество, устройство нагреется, и у вас будет горячая вода.

Что лучше для таких условий: бойлер с сухим ТЭНом или мокрым, и чем они отличаются по долговечности и безопасности?

ТЭН – это трубчатый электронагреватель. И есть очень большая разница между приборами с сухим и мокрым ТЭНом. Однозначно я бы рекомендовал выбирать бойлер с сухим ТЭНом по следующим соображениям:

Во-первых, сам нагреватель находится в защитной колбе, и если с нагревателем что-то случится, его можно заменить без слива воды из бойлера.

Во-вторых, колба гораздо меньше обрастает накипью и поэтому обеспечивается лучшая теплопередача (то есть быстрее нагревается вода) и благодаря этому прибор более экономичен.

Имеет более длительный срок службы. То, сколько прибор проработает, очень сильно зависит от производителя. Я встречал бойлеры с сухим ТЭНом, которые служат и 10 лет. Приборы с мокрым нагревателем служат меньше.

Кроме того, бойлер с сухим ТЭНом безопаснее, чем с мокрым, потому что в нем сам нагреватель не контактирует с водой. Бойлер с мокрым ТЭНом – это более дешевое устройство, и там есть прямой контакт нагревательного элемента с водой. Конечно, нагреватель изолирован, но есть опасность пробоя.

И если, например, не соблюдены правила безопасности при подключении бойлера (бойлер должен быть заземлен, и очень желательно, чтобы он был подключен через устройство защитного отключения, которое моментально сработает в случае пробоя нагревателя на корпус), могут быть очень печальные последствия – можно получить поражение током, даже летальное.

На сколько литров лучше брать бойлер для квартиры, где живут один-три человека, с учетом перебоев с подачей воды и света?

Если в квартире живет один человек, то бойлера на 50 литров вполне достаточно для того, чтобы обеспечить его водой, необходимой для гигиенических процедур. Двум людям хватит 80-литрового прибора, а для трех я бы выбрал 100-литровый.

Стоит помнить, что бойлеры такого объема не подойдут для того, чтобы набирать ванну (там может быть и 200 литров воды). Но небольшого бойлера достаточно для того, чтобы один человек или несколько человек приняли душ.

В период отключений света у меньших бойлеров есть преимущество – чем меньший объем воды, тем быстрее она нагревается (50-литровый бойлер в среднем нагревается за 1,5-2,5 часа, но все зависит от мощности ТЭНа).

Можно отдельно купить на кухню бойлер маленького объема для обеспечения бытовых нужд, например, помыть посуду. Оптимальный для этого прибор – 30-литровый. Такой небольшой бойлер можно установить, в частности, под мойкой.

Для обеспечения горячего водоснабжения в квартире, где два стояка – один идет на кухню с холодной водой, а один идет на ванную, проще установить два бойлера. Если поставить один бойлер, то придется через всю квартиру тянуть "трассу" с горячей водой.

Какой бойлер более эффективен для ограниченного пространства и слабого напряжения: плоский или цилиндрический?

Однозначно цилиндрический. Потому что, как правило, толщина теплоизоляции в таких приборах больше. Из-за этого цилиндрические бойлеры лучше держат тепло.

Плоский бойлер можно относительно легко смонтировать в ограниченном пространстве, например, установить в эксплуатационной нише и т. п. Но на относительной легкости монтажа преимущества этого устройства заканчиваются.

В условиях пониженного напряжения лучше использовать бойлеры с электромеханическим термостатом (управляет работой прибора), а не электронным. Устройства с электронным управлением более чувствительны к скачкам напряжения – они могут работать некорректно, а электроника вообще может выйти из строя.

В работе бойлеров с электромеханическим термостатом при колебаниях напряжения не должно возникать проблем, поскольку работа этого прибора связана с температурой, а не электроникой.

Есть бойлеры, в которых есть возможность регулировать мощность – в них есть два нагревателя, которые вы можете переключать, например, кнопками, расположенными на самом приборе. Условно, один нагреватель может быть мощностью 1,6 кВт, а второй – 800 Вт. В условиях низкого напряжения бойлер можно переключить на более низкую мощность и после этого он будет работать корректно, но дольше нагревать воду.

Сколько электричества реально потребляет бойлер объемом 50 литров в месяц, если его использовать в условиях нестабильной сети?

Все зависит от того, сколько часов в день будет электроснабжение, и какова интенсивность использования прибора, а также его объем.

Стандартно бойлер на 50 литров в среднем в месяц потребляет от 100 до 180 киловатт-часов. Чем ниже напряжение, тем дольше бойлер будет нагревать воду и возрастут теплопотери, а потребление электроэнергии может вырасти на несколько киловатт-часов.

Как нестабильное напряжение влияет на работу бойлера, его ТЭН и безопасность, и какие защитные устройства следует обязательно установить?

Если будет скачок напряжения, и вместо нормативных 230 вольт в сети будет 280 В, то ТЭН просто может выйти из строя – сгореть. Я не рекомендую выбирать бойлеры с электронным термостатом, поскольку любая электроника очень чувствительна к колебаниям напряжения.

Чтобы защитить бойлер от скачков напряжения, стоит для жилья установить реле напряжения.

Почему бойлер может течь, перегреваться или дымиться именно при слабом напряжении, и как этого избежать?

При слабом напряжении или в условиях высокого напряжения может выйти из строя электронный термостат бойлера. Термостат может задымиться и сгореть. Чтобы избежать этого – стоит установить реле напряжения.

Бойлер начинает ржаветь и протекать, если внутри есть повреждение защитного покрытия. В том случае, если прибор низкого качества, он может протечь достаточно быстро.

Когда холодная вода в бойлере нагревается, происходит его расширение, и такие постоянные нагрузки способствуют тому, что корпус прибора может потерять целостность. Чтобы уберечь корпус бойлера от повреждения из-за постоянных изменений давления, дополнительно устанавливают гидрокомпенсатор – это небольшой расширительный бак. Он присоединяется к бойлеру и компенсирует колебания давления, которые возникают в бойлере во время нагрева воды.

Также гидрокомпенсатор может спасти бойлер от сильной нагрузки в том случае, если будет "гидроудар" (то есть по системе централизованного водоснабжения будет поступать вода с избыточным давлением).

справка Андрей Яворский кандидат технических наук, доцент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Кандидат технических наук, доцент кафедры информационно измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Более 20 лет участвует в проектах, направленных в русло энергетической эффективности и возобновляемой энергетике.

