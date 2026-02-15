Украинцы платят за 'обогрев улицы', теряя до 40% тепла: эксперт объяснил, как это исправить

Отмечает, что в стране потери теплоносителя достигали иногда более 40%.

Сегодняшняя ситуация показала, что система теплоснабжения в Украине нуждается в реформировании, сказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский. Он отметил, что система теплоснабжения в Украине нуждается в серьезных изменениях, нужно обустраивать, в частности, индивидуальные тепловые пункты.

По его словам, такая идея возникла из-за того, что дома утеплены по-разному, а организация таких пунктов способствует эффективности использования тепла. "В 2021 году у нас потери теплоносителя достигали от 18% до 43%. Мы как минимум пятую часть тепла просто выбрасывали в воздух", – подчеркнул он в эфире"Киев24".

При этом эксперт отметил, что ко всем нововведениям тоже нужно подходить осторожно, потому что когенерационные или сетевые установки, которые сегодня есть в Украине, иногда работают в режиме "энергоострова", но есть и такие, которые в нем не действуют.

Видео дня

Ситуация в Киеве с теплоснабжением

Как сообщал УНИАН, мэр столицы Виталий Кличко отмечал, что почти 2 600 домов в Киеве остались без тепла после российского удара в ночь на 12 февраля. Он пояснил, что это произошло в результате повреждения объектов критической инфраструктуры, в которые целился враг.

По его словам, это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Кроме того, он напомнил, что более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов также без тепла. Кличко сказал, что туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: