Сколько стоят доллар и евро в обменниках сегодня: курс валют 15 февраля

В разных городах Украине курс валют будет отличаться.

Уходящая неделя принесла гривне незначительные потери. Доллар и евро укрепили свои позиции на валютном рынке.

Аналитик Алексей Козырев считает, что в воскресенье, 15 февраля, курс доллара в Украине в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах: прием - 42,60-43,05 грн и продажа - 43,15-43,35 грн.

При этом он ожидает, что курс евро сегодня будет находиться в пределах: прием - 50,80-51,30 грн и продажа - 51,40-51,70 грн.

"В разных регионах Украины, в зависимости от военной ситуации и от уровня конкуренции, некоторые сети обменных пунктов могут корректировать ценники покупок и продаж доллара и евро еще на "плюс-минус" до 5 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар. Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,11/43,14 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,15/51,17 грн/евро.

