В день Сретения Господня подарите родным теплые слова и внимание.

15 февраля 2026 года верующие отмечают Сретение Господне по старому стилю – праздник встречи Младенца Христа со старцем Симеоном, которому было обещано увидеть Спасителя прежде, чем завершится его земной путь. Этот день символизирует надежду, исполнение обетований и свет веры.

По случаю праздника важно сказать близким искренние слова поддержки и любви. Ниже – варианты поздравлений со Сретением Господним 2026 года, которые помогут создать атмосферу праздника и душевного тепла.

Поздравления со Сретением Господним 2026

Пусть в этот святой день в вашем доме воцарятся мир, взаимопонимание и спокойствие. Пусть Господь укрепляет веру, дарует силы преодолевать трудности и наполняет сердце благодарностью за каждый прожитый день.

Видео дня

***

Со Сретением Господним! Желаю чистых мыслей, добрых дел и радостных встреч. Пусть в жизни будет больше светлых мгновений, искренних улыбок и людей, на которых можно положиться. Божьей помощи во всех начинаниях!

***

В этот праздничный день желаю душевного равновесия, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть надежда никогда не угасает, а любовь согревает даже в самые непростые времена.

***

Поздравляю со Сретением! Пусть каждый день приносит повод для благодарности, а молитвы находят отклик. Пусть Господь направляет на верный путь, оберегает от бед и дарует мудрость в решениях.

***

Пусть свет этого праздника озарит вашу жизнь, наполнит ее гармонией и теплом. Желаю благополучия семье, согласия между родными и внутреннего спокойствия, которое помогает сохранять силу духа.

Со Сретением Господним – открытки и картинки

Вас также могут заинтересовать новости: