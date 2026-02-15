Ночью под массированной атакой был Краснодарский край: загорелся резервуар с нефтепродуктами

Пострадали энергообъекты в поселке Волна, где расположен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз".

Ночью под массированной воздушной атакой оказался Краснодарский край РФ. В результате ударов повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы в поселке Волна. Также взрывы раздавались в Сочи.

Как сообщили в оперативном штабе региона, атака продолжалась с вечера. В поселке Волна, утверждают, ситуация самая сложная.

"Есть несколько очагов возгораний - их тушат 126 пожарных и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи "в результате отражения атаки" поврежден частный дом, а в селе Юровка - котельная.

Отметим, в поселке Волна Краснодарского края РФ расположен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" - один из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров. ВСУ уже неоднократно били по нему.

Атаки ВСУ по порту "Тамань"

Как сообщал УНИАН, 22 января 2026 года Силы обороны поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", который задействован в обеспечении российских вооруженных сил. По данным Генерального штаба ВСУ, было зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар.

Также месяц назад, в ночь на 22 декабря, военная разведка поразила морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Как отмечали источники УНИАН в ГУР МО Украины, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовой инфраструктуры, что привело к масштабному пожару. Поражение терминала подтверждал и Генштаб ВСУ.

