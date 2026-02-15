Городок в Италии ищет 'нюхачей', которые будут следить за неприятными запахами

Мэр Брендоли в Виченце говорит, что получил жалобы от жителей, проживающих вблизи промышленных зон.

Итальянский городок Брендола, расположенный в регионе Виченца на севере Италии, набирает команду специалистов по выявлению неприятных запахов. Мэр Бруно Белтраме заявил, что начал кампанию по набору шести "оценщиков запахов" после жалоб на "неприятные запахи" от людей, живущих в районах вблизи промышленных зон.

Как пишет The Gardian, главным условием для этой должности является отсутствие аллергии или респираторных заболеваний, таких как астма. Новобранцы должны иметь автомобиль и смартфон, который будет использоваться для записи данных о запахах в специальном приложении.

Сначала местные власти опубликовали объявление о вакансии еще до Рождества, но желающих не нашлось. А с момента повторной публикации объявления в Facebook на этой неделе заявки подали около десятка человек. В основном это были студенты университетов, у которых есть несколько свободных часов вокруг учебы, и, как рассказали в муниципалитете, они "выглядят очень заинтересованными".

Под руководством фирмы, специализирующейся на измерении запахов, их научат различать запахи. Например, те, которые выделяются заводами, или те, которые происходят от промышленных отходов или сточных вод. Затем им будет поручено посетить целевые зоны для проведения сенсорных оценок. Если будет обнаружен неприятный запах, они проведут некоторое время, нюхая воздух, прежде чем записать свои ощущения в приложение.

Конечная цель инициативы – проследить происхождение запахов.

"Мы провели подобное расследование около пяти лет назад в промышленной зоне вблизи того места, откуда сейчас доносятся неприятные запахи. Благодаря этому мы смогли идентифицировать компании, которые излучают эти запахи. Сейчас мы расширяем географический охват, чтобы выяснить, возобновили ли выпуск неприятных запахов те же компании или появились другие", – сказал Белтрам.

Виченца расположена в долине реки По. Это большая географическая область, охватывающая провинции вокруг региона Венето, а также Пьемонт, Ломбардию и Эмилию-Романью. Долина реки По является одной из самых загрязненных воздухом территорий Европы.

"Мы находимся в конце долины, сразу перед предгорьем Альп", – сказал Белтрам.

Он сказал, что несколько общепровинциальных инициатив постоянно работают над улучшением качества воздуха и воды. В регионе действует много протоколов, и если предприятия нарушают правила, их строго штрафуют.

В Брендоле проживает около 4000 человек, которые с годами стали более преданными защите окружающей среды. Белтраме сказал, что когда люди видят брошенные отходы или чувствуют запах вонючего воздуха, они сообщают об этом.

Напомним, что безлюдный остров Грейт-Блэксет в Ирландии открыл вакансии для двух временных сотрудников для управления местным кафе и гостевыми домиками. При этом в сезон на острове бывает очень много людей.

