Как пилоты уникального бомбардировщика B-2 катапультируются в случае угрозы

В отличие от истребителей, этот бомбардировщик сначала должен взорвать твердые люки над головой летчика.

Бомбардировщик B-2 известен на весь мир не только громкими операциями, но и своей необычной формой. И его разработчики позаботились о том, чтобы пилоты могли катапультироваться в случае необходимости.

Как рассказывает ресурс Wion, катапультирование происходит с помощью системы ACES II. В отличие от истребителей, этот бомбардировщик сначала должен взорвать твердые люки над головой летчика с помощью взрывных болтов.

Затем ракетный двигатель запускает сиденье в небо, а гироскопы стабилизируют полет. В то же время датчики определяют точный момент для раскрытия парашюта.

Видео дня

"Чтобы запустить катапультирование, пилот тянет за желтую ручку, расположенную между ногами или сбоку сиденья. Это одно действие запускает последовательность, которая автоматически активирует как снятие люка, так и механизм запуска кресла", – объясняют авторы.

Поскольку бомбардировщик B-2 не имеет стеклянного купола, который можно пробить, самолет сначала должен сбросить панели, расположенные над кабиной пилота. Для этого специальные болты и механизмы выталкивают их в воздушный поток, освобождая путь.

Далее зажигается баллистический заряд, который выстреливает сиденье с пилотом вверх по направляющим рельсам. В процессе под сиденьем зажигается ракетный двигатель второй ступени, который отбрасывает пилота дальше от зоны опасности.

Чтобы предотвратить сильное вращение сиденья в условиях сильного ветра, активируется система STAPAC. Для того, чтобы удержать сиденье в вертикальном положении и стабильном состоянии во время начального взрыва, используется маленький ракетный двигатель с верньером, управляемый гироскопом.

"Сиденье ACES II имеет встроенный компьютер, который мгновенно измеряет скорость полета и высоту. Если самолет находится низко, парашют открывается немедленно (режим 1); если высоко, сиденье свободно падает до безопасной высоты, прежде чем раскрыть парашют (режим 3)", – говорится в материале.

Когда запускается процесс развертывания парашюта, система автоматически освобождает ремни пилота. Далее специальный двигатель или поворотный привод отодвигает тяжелое сиденье, чтобы оно не столкнулось с пилотом при приземлении.

В конце концов, полностью раскрывается основной парашют, безопасно опуская пилота на землю.

"Набор для выживания, содержащий спасательный плот и маяк, автоматически разворачивается на шнуре под пилотом, готовый к использованию после приземления", – добавляет ресурс.

Ранее мы писали о 5 самых мощных бомбардировщиках мира по состоянию на 2026 год. Компанию известному самолету B-2 в рейтинге составили еще два американских борта.

Вас также могут заинтересовать новости: