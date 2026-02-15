Нужно перевернуть одну спичку, чтобы исправить ошибку: быстрый тест-IQ

С помощью этой головоломки вы проверите свои математические способности.

Хотите проверить свои математические способности и логическое мышление? Тогда самое время пройти быстрый тест на уровень IQ. В предложенной головоломке нужно выполнить простое, казалось бы, действие - переставить только одну спичку, чтобы исправить математическую ошибку.

Перед вами неправильное уравнение, составленное из 19 спичек: 3 + 3 = 5. Очевидно, что ответ неверный. Чтобы его исправить, нужно переместить одну спичку. На первый взгляд, это легко, но на самом деле нужно хорошенько напрячь мозг, чтобы найти правильный путь.

Попробуйте найти решение самостоятельно, не подглядывая ответ. Подумайте, какую именно одну цифру или несколько проще всего трансформировать, добавив или убрав один элемент. Иногда правильный вариант - буквально на поверхности.

Видео дня

Вы смогли найти решение? Если да - вы молодец, и вашему нестандартному мышлению другие могут позавидовать. Если же нет - не беда, в любом случае полезно было потренировать мозг. Вот правильный ответ:

Как решить эту головоломку? Нужно одну спичку на цифре 3 переместить так, чтобы она превратилась в цифру 2. В результате равенство станет правильным: 2 + 3 = 5.

Другие головоломки от УНИАН

И в одной из головоломок нужно перетащить только одну спичку, чтобы уравнение 10 + 6 = 12 стало правильным. Решать такие задачи не только интересно, но и полезно. Это отличный способ отвлечься от повседневных проблем, а также – проверить свое логическое и критическое мышление.

Другой вид головоломок – оптические иллюзии с числами. В одной из таких нужно среди чисел 6572 найти число 6512 за 12 секунд. Решение подобных головоломок проверяет вашу внимательность к деталям, логическое и критическое мышление, навыки замечать детали в общей картине. А поскольку время на ответ ограничено, вы научитесь грамотно управлять своим временем.

Вас также могут заинтересовать новости: