РФ массированно атаковала Одессу: на железной дороге вспыхнул пожар, есть разрушения

Взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях.

В ночь на 15 февраля армия РФ снова атаковала Одессу - по городу было запущено много дронов, в результате ударов поврежден объект железнодорожной инфраструктуры, возникло возгорание, из-за повреждения цистерны с топливом произошел разлив и возгорание нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, этой ночью Россия в очередной раз атаковала город.

"Спасатели ГСЧС работали в сложнейших условиях, ликвидируя последствия попаданий и масштабные пожары", - подчеркнули в управлении.

Видео дня

Отмечается, что в результате атаки было повреждено здание объекта железнодорожной инфраструктуры, возникло возгорание. Во время повторной атаки была повреждена цистерна с топливом, в результате чего произошел разлив и возгорание нефтепродуктов.

"Кроме того, ночью спасатели привлекались к тушению крыши заброшенного одноэтажного здания, которое также загорелось в результате атаки. К счастью, погибших и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Для ликвидации последствий от ГСЧС привлекались более 100 спасателей.

По данным начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, почти всю ночь в городе продолжалась воздушная тревога - враг целился по инфраструктуре. В одном из районов областного центра взрывной волной повреждено остекление в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия, добавил чиновник.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры. По словам Кипера, повреждены административные объекты железнодорожной станции и т.д.

Также в компании "Инфоксводоканал" отметили, что из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (ж/м "Слободка", Пересыпь). Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.

Связано ли это с ночной атакой, не уточняется.

По данным вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, Россия нанесла удар БПЛА по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки повреждены здания на территории депо, возник масштабный пожар - загорелся вагон-цистерна. Как отметил чиновник, пожар уже ликвидирован.

"К счастью, железнодорожники находились в укрытиях и не пострадали", - подчеркнул он.

Также, по его словам, враг наносит постоянные удары по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Там также обошлось без пострадавших, повреждения на движение поездов не повлияли.

"Россия системно бьет по нашей логистике. Это не военные цели - это попытка парализовать экономику региона. Железнодорожники, спасатели, энергетики продолжают ликвидировать последствия удара", - подчеркнул Кулеба.

Обстрелы Одессы - последние новости

Как писал УНИАН, оккупационная армия РФ несколько суток подряд атакует Одессу, в частности большим количеством ударных дронов. В частности, в ночь на 14 февраля был нанесен удар по жилому сектору города. Разрушена квартира в 1-этажном жилом доме, погибла 75-летняя женщина. Также было повреждено остекление рядом расположенных надворных построек и частной застройки.

Ночью 13 февраля РФ нанесла удар по югу Украины. В одном из портов Большой Одессы погиб 20-летний мужчина, пострадали еще 6 человек в возрасте 31-53 лет, из которых трое были в тяжелом состоянии.

Повреждены склады с удобрениями, загорелись легковые автомобили и грузовые вагоны. Вспыхнули масштабные пожары в автосалоне, где огонь распространился на площадь 2 тыс. кв. м, горели автомобили, которые были припаркованы рядом, гаражные боксы с автомобилями и энергетический объект.

Вас также могут заинтересовать новости: