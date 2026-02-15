Россия готова не обстреливать Украину в день голосования на выборах, - МИД РФ

Также в России хотят, чтобы Украиной управляли под эгидой ООН.

Россия готова обеспечить отсутствие обстрелов в день голосования в Украине, если Киев "решится" провести выборы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Также он сказал, что РФ готова к обсуждению с США и другими странами идеи временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.

Возможность проведения выборов в Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь, если Россия проведет у себя выборы. По его словам, если американская сторона будет отстаивать позицию по выборам, то он готов продемонстрировать, что Украина готова к этому.

"Я очень честен. Дайте нам два месяца прекращения огня, мы пойдем на выборы. Дайте нам прекращение огня, инфраструктуру безопасности. Возможно, не два месяца, но нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - отметил глава государства.

Также президент опроверг информацию СМИ о намерении 24 февраля объявить выборы. Он подчеркнул, что к выборам может произойти переход тогда, когда "есть все соответствующие гарантии безопасности".

"Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры Украины. Украина сама никогда не поднимала, но безусловно мы готовы к выборам, я говорил очень просто сделать. Сделайте ceasefire (прекращение огня - УНИАН) - будут выборы", - сказал Зеленский.

