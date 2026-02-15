'Это позор': Клинтон жестко высказалась о позиции администрации Трампа по Украине

В частности, она обвинила Трампа в подрыве западного единства и международных обязательств.

Бывшая госсекретарь Соединенных Штатов и оппонентка Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон раскритиковала позицию действующей администрации по войне в Украине.

"Я считаю, что позиция администрации Трампа в отношении Украины позорна. Попытка заставить Украину согласиться на сделку о капитуляции с Путиным – это позор. Думаю, усилия, которые Путин и Трамп прилагают, чтобы извлечь выгоду из страданий и смертей украинского народа, являются исторической ошибкой и коррупцией высшей степени", – подчеркнула она во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Клинтон добавила, что сейчас Украина борется за демократию, ценности Запада, теряя тысячи людей. И нынешняя война происходит из-за "мании одного человека" контролировать украинцев, сказала она, очевидно имея в виду диктатора Путина.

По мнению политика, действующий президент США либо не осознает масштабов страданий украинцев, либо ему просто все равно.

Кроме того, она обвинила Трампа в подрыве западного единства и международных обязательств. По ее словам, он предал Запад, устав НАТО и человеческие ценности.

Другие заявления на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия только имитирует переговорный процесс, одновременно пытаясь сломить дух украинцев. По его мнению, Россия не готова к миру или даже переговорному процессу.

В свою очередь, председатель Европарламента Роберта Метсола раскритиковала идею проведения выборов в Украине во время войны. По ее словам, допускать этого нельзя.

