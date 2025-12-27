Зеленский: Россия запустила по Украине 500 дронов и 40 ракет

Россия отвечает "Кинжалами" и "Шахедами" на усилия по завершению войны, подчеркнул украинский лидер.

Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего с ночи до утра россияне запустили почти 500 дронов, в частности "Шахедов", и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он добавил, что массированная атака РФ все еще продолжается.

"Основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях - спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия говорит "Кинжалами" и "Шахедами" на фоне усилий по завершению войны.

"Много было вопросов на днях. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "кинжалы" и "шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире", - добавил он.

Зеленский отметил, что ответного давления значительно меньше, ведь Россия даже рождественское и новогоднее время превращает в "время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций". Президент добавил, что на эту "больную активность" можно ответить только действительно сильными шагами. По словам украинского лидера, США и Европа имеют эту возможность и могут ею воспользоваться.

Как отметил Зеленский, важно также укреплять украинскую безопасность, в частности своевременными поставками систем ПВО. Одновременно должна работать дипломатия.

"Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с Премьер-министром Канады и с Президентом Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил президент.

Массированная атака РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне утром массированно атаковали Киев, в результате ударов зафиксированы прилеты и попадания по многоэтажкам во многих районах, горят дома, количество пострадавших растет.

Также в результате атаки РФ есть разрушения и в Киевской области. В Киевской ОГА сообщили, что враг целенаправленно атаковал объекты критической инфраструктуры, жилье людей, в результате атаки ранен человек.

