Дроны переписали правила войны: аналитик объяснил, почему танки РФ массово горят на фронте

Автор отметил, что в настоящее время дешевые БПЛА способны обнаруживать, сопровождать и уничтожать бронетехнику с темпом, который в начале войны казался невозможным.

Четыре года войны в Украине фактически переписали правила применения тяжелой бронетехники. Если в начале конфликта российские танки страдали из-за тактических ошибок, то сейчас они оказались в смертельно опасной экосистеме FPV-дронов, которые совершают до 45 тысяч "поражений целей" ежемесячно. Об этом пишет британский исследователь и аналитик Джек Бакби на страницах National Security Journal.

Он отметил, что еще в феврале 2022 года танки были ключевым элементом плана вторжения РФ - бронеколонны двигались прямо на Киев и другие крупные города. И сегодня, по словам Бакби, танки остаются важной составляющей войны на истощение, которую ведут обе армии, однако, говорит он, изменилась так называемая "цепочка поражения" – процесс обнаружения, наведения и уничтожения цели.

Автор пишет, что дешевые беспилотники теперь способны обнаруживать, сопровождать и уничтожать бронетехнику с темпом, который в начале войны казался невозможным. И это не потому, что технологий тогда не существовало, а потому, что не было инфраструктуры для их массового производства.

"Сегодня потери танков становятся все более заметными – и это особенно болезненно для России, которая вступила в войну с большим парком техники и применяла его более агрессивно", – говорится в статье.

Бакби напомнил, что, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на первую половину февраля 2026 года Россия потеряла более 11,5 тысячи танков и более 24 тысяч боевых бронированных машин. И даже при том, что аналитики все еще спорят о точных цифрах, "масштабы потерь остаются беспрецедентными".

Как все начиналось

В статье указано, что в первые месяцы 2022 года основной причиной потерь российских танков были ошибки в тактическом планировании и слабое взаимодействие родов войск:

"Российские бронеподразделения часто продвигались по предсказуемым маршрутам, нередко без достаточного прикрытия пехотой, авиацией и разведкой. Это создавало условия для засад украинских сил, которые уничтожали технику или заставляли экипажи оставлять исправные машины, которые впоследствии попадали в руки ВСУ".

Автор отметил, что Украина также понесла значительные потери, особенно в 2022 году, ведь танки были необходимы для удержания позиций, контратак и прямой огневой поддержки. Однако, отметил он, Украина начинала войну с меньшим парком техники и действовала преимущественно в обороне.

Бакби привел данные аналитического проекта Oryx, согласно которым потери ВСУ в бронетехнике исчисляются в общей сложности в 5 571 единицу поврежденной, брошенной или захваченной техники.

Все изменили дроны

Главной причиной высоких потерь автор называет постоянное наблюдение за полем боя благодаря дешевым беспилотникам:

"Маленькие квадрокоптеры ведут разведку лесополос и маршрутов, беспилотники самолетного типа обеспечивают более глубокую разведку, а FPV-дроны часто наносят финальный удар".

В статье отмечается, что с начала войны украинский сектор производства дронов значительно вырос и превратился в масштабную экосистему, включающую частных производителей, энтузиастов и государственные предприятия. Как результат - Украина перешла к промышленным масштабам.

Бакби напомнил, что в 2025 году президент Владимир Зеленский назвал Украину "мировым лидером в войне дронов" и поставил цель изготовить 4,5 миллиона беспилотников за год. Россия, в свою очередь, пишет он, декларировала планы произвести от трех до четырех миллионов БПЛА.

"По данным Института Киевской школы экономики, украинские силы осуществляют от 30 до 45 тысяч FPV-поражений ежемесячно. В таких условиях танки не могут передвигаться без прикрытия с воздуха и средств РЭБ, иначе их быстро обнаружат и уничтожат боеприпасом, который стоит в разы дешевле самой машины", – пояснил аналитик.

При этом, пишет он, Россия также наращивает производство дронов. Так, сообщалось об увеличении выпуска беспилотников и управляемых авиабомб, что позволяет Москве поддерживать кампанию по изоляции поля боя на фронте:

"Гонка дронов заставила обе армии отказываться от классических бронештурмов в пользу рассредоточенных тактик, маскировки, использования ложных целей и принципа "выстрелил – отошел", чтобы минимизировать пребывание техники под угрозой ударов сверху".

Как дроны изменили применение российских танков

Эксперт отметил, что постоянное воздушное наблюдение и атаки FPV-дронов делают применение Россией ограниченного количества современных танков рискованным и сложным для восстановления.

Так, по его словам, по состоянию на январь 2026 года, по сообщениям, Россия потеряла не менее 334 танков Т-62. Их все чаще используют для прямой огневой поддержки, несмотря на известные проблемы с живучестью.

Бакби подытожил, что война на истощение, подпитываемая массовым применением дронов, заставляет Россию беречь остатки современных танков и все больше полагаться на устаревшие машины с более низким уровнем защиты. Он привел данные визуального мониторинга из открытых источников, согласно которым в начале февраля 2026 года подтвержденные потери российских танков росли примерно на шесть единиц ежедневно.

Проблемы с танками в РФ

Ранее УНИАН писал, как Украина "перемолола" элитные танки России Т-80. Отмечалось, что эти танки в свое время считались одними из самых быстрых и технологичных в ВС РФ, однако понесли сокрушительные потери в войне против Украины. Речь шла о том, что Т-80 приобрел репутацию "стального гроба" из-за особенностей конструкции, а главная его проблема – это автомат заряжания с размещением боеприпасов в карусели под башней. В случае пробития брони детонация снарядов часто приводит к взрыву, который срывает башню – так называемый "эффект раскладушки".

