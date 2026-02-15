Politico раскрыло, что стоит за примирительным обращением Рубио к Европе в Мюнхене

Европейские чиновники считают, что политика США в отношении союзников почти не изменилась, несмотря на теплый тон заявлений госсекретаря.

Представители администрации США во время нынешней Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировали более теплый и примирительный тон в общении с европейскими союзниками, чем в прошлом году, однако их ключевой месседж остался жестким: Европа должна более активно действовать в интересах США или быть готовой к тому, что Вашингтон будет действовать самостоятельно. Об этом говорится в материале Politico.

Издание напомнило, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби получил одобрительные отзывы в коридорах отеля Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция, за призывы к Соединенным Штатам и союзникам совместно работать над безопасностью Европы. А госсекретарь США Марко Рубио сорвал овации, заявив в своей речи на конференции, что США и Европа "принадлежат друг другу".

Но, как отмечается, между этими дружескими аплодисментами в коридорах европейские чиновники выражали недовольство. По словам участников, тон со стороны США изменился, однако ощущение, что администрация президента США Дональда Трампа хотела бы видеть Европу "белее" и более правой по политическому спектру, - нет.

По словам европейского чиновника, чиновники понимают, что послание США таково: "присоединяйтесь к нам, а если нет – мы будем действовать сами".

"Конечно, мы хотим быть вместе с США. В то же время, пока США стремятся избавиться от так называемого международного порядка, основанного на правилах, для нас часть о правилах очень важна", - сказал он.

Также более десятка других европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что политика США в отношении Европы почти не изменилась, несмотря на заявление Рубио о "общей судьбе" с трансатлантическими союзниками.

Основной месседж - тот же

"Основной месседж остался прежним: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок. Если наименьший общий знаменатель, который американцы могут найти, - это наша общая история со времен Колумба, узкие национальные интересы и общая цивилизация, это уже показывает, насколько Европа и США отдаляются друг от друга", - сказал один бывший европейский чиновник, который, как и другие, говорил анонимно.

Издание пишет, что за закрытыми дверями американские чиновники были более откровенными в отношении своей антагонистической позиции. Колби, например, во время закрытого мероприятия в Мюнхене заявил, что США имеют с Европой общие интересы, но не общие ценности.

"Он выразил готовность работать вместе, но четко дал понять, что Европа должна активизироваться и что мы перешли от "мира, основанного на ценностях", к "миру, основанному на интересах", - сказал один из участников.

Некоторые европейские чиновники заявили, что озвученные представителями США заявления не могут скрыть их стратегическую позицию в отношении Европы после возвращения Трампа к власти. В частности, они вспомнили стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, которая "намекала на цивилизационный упадок Европы".

"Меня беспокоит отрицание. Нам нужно читать документы [администрации США]. Они очень четкие", - заместитель министра обороны Франции Алиса Руфо.

Поездка Рубио в Венгрию и Словакию - еще один сигнал

Также мощный сигнал о реальной позиции США представители Европы видят в поездке Рубио в Венгрию и Словакию - страны ЕС и НАТО, которые сместились в пророссийском направлении.

"Марко Рубио приезжает с примирительным тоном, а затем едет в Венгрию и Словакию. Какой это сигнал?" - сказал один европейский парламентарий.

Некоторые европейские чиновники заявили, что Рубио озвучил жесткое послание, которое континент должен был услышать.

"Это более мягкий способ сказать нам, что время единорогов, которые ездят на велосипедах через радуги из тофу и миндального молока, прошло. Речь идет не просто о том, чтобы нас успокоить или нет. Речь идет о том, хотим ли мы жить в реальности или в искусственной стране громких заявлений", - отметил он.

СМИ о выступлении Рубио на Мюнхенской конференции

УНИАН сообщал, что в Мюнхене на конференции по безопасности Рубио попытался успокоить союзников, но в Европе ему не поверили. Как писала Financial Times, госсекретарь США насытил свое обращение словами утешения, воспевая "нерушимую связь" между США и Европой, уходящую корнями в прибытие европейских поселенцев на американский континент. И хотя тон отмечался, что хотя Рубио был более вежливым, чем вице-президент США Джей Ди Венс в прошлом году со своей разоблачительной тирадой, суть американского послания почти не изменилась.

"Рубио – это лучшее, на что мы можем надеяться от этой администрации [США]. Но он все же дал понять достаточно четко: если трансатлантические отношения и не разорваны, то они существенно отличаются от того, к чему мы привыкли", – сказал изданию один из высокопоставленных европейских министров.

